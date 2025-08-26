Precio de la luz hoy, martes 26 de agosto, por horas: consulta la franja horaria con el menor precio por kWh

El 26 de agosto dibuja, como es habitual, un escenario cambiante en el precio de la luz, una realidad que afecta directamente a los hogares españoles acogidos a la tarifa regulada de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Entender estas fluctuaciones diarias se antoja esencial para ajustar el consumo y, de paso, aligerar la factura eléctrica. Por ello, para una estrategia de ahorro más profunda, puede ser de gran ayuda conocer los 10 consejos clave para ahorrar en la factura de la luz durante el verano.

De hecho, el foco principal de esta jornada se posa en la búsqueda de los momentos más económicos para encender los aparatos. Se ha identificado un periodo de entre dos y tres horas que se configura como la oportunidad ideal para poner en marcha aquellos electrodomésticos que más energía demandan, como lavadoras o lavavajillas. Esta "ventana" de precios más accesibles se extiende, de forma estratégica, entre las siete de la mañana y las nueve de la noche.

No obstante, es crucial tener en cuenta que, aunque este tramo general sea el más barato, no siempre coincide con la hora exacta en que el precio del kilovatio hora (kWh) alcanza su mínimo absoluto diario. Por ello, la información pormenorizada del coste del kWh se desglosa hora a hora, un detalle que brinda a los usuarios la capacidad de afinar al máximo sus estrategias de consumo.

Precio de la luz el 26 de agosto de 2025

En esta ocasión el precio de la luz oscilará desde 0.085 €/kWh de las 14:00 a las 15:00 horas (CET) hasta los 0.2479 €/kWh en su hora más cara en la franja de las 21:00 a las 22:00 horas de la noche.

Así, la franja más barata será, concretamente, la que vaya desde las 14:00 hasta las 17:00, momento en el que podremos ahorrarnos algo de dinero en la factura si decidimos poner lavadoras o hacer otro tipo de trabajos que exijan un consumo de luz más elevado.

El precio medio del día estará en 0.158 €/kWh y se mantiene en una estela continuista con respecto a lo que han sido los precios este verano, pero considerablemente más bajo que el año pasado.