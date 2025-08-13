Los precios repuntan con fuerza un 2,7% en julio por el alza de la electricidad y el efecto verano

El aumento de los precios de luz y carburantes, sumado al efecto verano en los precios relacionados con el turismo y el repunte de algunos productos básicos de la cesta de la compra han llevado al IPC hasta el 2,7% en julio, cuatro décimas más que en junio, lo que denota un fuerte repunte por el acelerón del consumo y el impacto vacacional. En concreto, esta evolución al alza se ha debido, principalmente, al aumento de los precios de la electricidad, frente a la bajada de julio de 2024 y, en menor medida, a las subidas de los carburantes, mayores que en el mismo mes del año anterior, además del aumento de precios en los frescos y los paquetes vacacionales.

Así lo constata el indicador de IPC elaborado por el INE, que apunta que con el repunte del séptimo mes del año, la inflación encadena dos meses consecutivos al alza, después de haber elevado tres décimas su tasa interanual en junio, hasta el 2,3%. En concreto, el grupo vivienda subió 2,5 puntos su tasa anual en julio, hasta el 6,7%, debido a que los precios de la electricidad aumentaron, frente a la bajada en julio del año anterior, en tanto que el grupo de transporte aumentó un punto su tasa anual, hasta el 0,2%, por el aumento de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales.

La tasa mensual de los precios de consumo apenas registró una bajada del -0,1% respecto al mes de junio, lo que demuestra, según el Ministerio de Economía, que este repunte de la inflación "es compatible con un fuerte dinamismo de la economía española, que se mantiene como motor de crecimiento entre los principales países europeos. Esta estabilidad de los precios, el récord en creación de puestos de trabajo y las subidas de los salarios están permitiendo a las familias recuperar de forma progresiva su poder adquisitivo", ha defendido.

La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumenta una décima, hasta el 2,3%.

Información en elaboración