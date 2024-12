Sin Presupuestos a 12 días de 2025

Oiga, que faltan doce días para que acabe el año y estamos sin Presupuestos Generales del Estado para 2025. Es más grave, porque ni siquiera el Gobierno ha remitido a las Cortes su proyecto de cuentas. Y encima va el gobernador del Banco de España, recién salido de la cueva del Gobierno, y dice que, bueno, que tampoco es que sea tan grave que no haya Presupuestos Generales del Estado; y eso lo destaca el que en su día tuvo algo de prestigio y fue máximo responsable de la Airef, la autoridad fiscal independiente. A ver, señor Escrivá, el Gobierno se salta a la torera una vez más la Constitución, que obliga a tener elaborado el proyecto el 30 de septiembre como muy tarde. Por mucho que algunos se empeñen, en las cuentas lo que se establece es el nivel de sablazo que nos van a dar a los ciudadanos vía impuestos y tasas varias, que no hacen más que aumentar, y cómo se van a gastar esa ingente cantidad de «pasta». Si esto no es importante, ya me contarán qué asunto lo es. En resumidas cuentas, que comenzaremos el año sin cuentas. Y a ver cómo se justifica eso ante Bruselas, con la Comisión Europea esperando una serie de promesas hechas por el marido de Begoña y sus «mariachis».

Y ya que hablo de la capital comunitaria, lo primero a destacar de estos casi veinte días que han pasado desde que la CE tomó posesión es el silencio que se ha apoderado de Teresa Ribera. Debe estar aprendiendo todo lo relativo a la política de la competencia, mientras su nombre y el de Nadia Calviño aparecen en boca de Aldama a cuenta de un proyecto relacionado con la despoblación y el reto demográfico. Y lo segundo es que en estos momentos se rematan los gabinetes de los distintos comisarios y no parece que el gobierno español esté cosechando mucho éxito en el empeño. Ese segundo nivel en el escalafón comunitario es mucho más importante de lo que se puede pensar, porque son los que contribuyen a desatascar los asuntos patrios en el día a día. No sé si en Madrid se han dado cuenta de ello y están poniendo toda la carne en el asador. Si así fuese, que hayan hecho sus gestiones, estas no han dado muchos resultados.