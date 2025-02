¿Puedo pedir una hipoteca teniendo un contrato temporal? Esta es la respuesta

La tendencia alcista de los precios de la vivienda termina por expulsar a demasiados potenciales propietarios, bien por no contar con los ahorros necesarios o porque no reúnen todos los requisitos para solicitar una hipoteca, aunque muchas veces no tenemos muy claro cuáles son dichos requerimientos.

Contar con una estabilidad laboral suficiente es fundamental para adentrarse en el mercado hipotecario, algo de lo que demasiadas personas carecen. Así, en un momento marcado por la incertidumbre profesional es normal que nos preguntemos si podemos conseguir una hipoteca, por ejemplo, con un contrato temporal. Desde el blog de iAhorro aseguran que sí es posible, aunque también es cierto que los bancos suelen imponer cláusulas más exigentes a este tipo de perfiles por suponerles un mayor riesgo, financieramente hablando.

Es por esto que, además de cumplir con las condiciones bancarias, es preciso aportar ciertas garantías extra que respalden nuestra capacidad financiera en caso de término de contrato para reducir los riesgos económicos que nos veamos obligados a afrontar en un futuro.

Fijo, pero a media jornada

También existe la posibilidad de que tengamos un contrato fijo, pero a media jornada. Así, a pesar de tener ingresos estables, es posible que no contemos con la capacidad de endeudamiento suficiente para hacer frente a la cuota de la hipoteca. Por ponerlo en contexto, lo más recomendable es que destinemos el 30% –o menos– de nuestro salario para el pago de las cuotas de los préstamos; por lo que, en caso de tener que aportar una cantidad superior para la amortización de otras deudas, puede entenderse que estamos sobreendeudados.

Así, por motivos de seguridad, es habitual que las entidades bancarias recorten el porcentaje hasta el 30-35%, lo que establecería nuestra capacidad de endeudamiento básica. En resumen, al igual que con un contrato temporal, sí podemos conseguir una hipoteca con un contrato a media jornada, pero la cuota resultante no puede superar el 30% de nuestros ingresos mensuales para no poner nuestra estabilidad financiera en riesgo.

Los mejores consejos para demostrar suficiente capacidad económica

De este modo, para demostrar que tenemos la suficiente capacidad económica como para devolver el préstamo si no tenemos un contrato indefinido, lo mejor es memorizar los siguientes consejos:

Contar con los ahorros necesarios antes de solicitar la hipoteca, los cuáles deben ser, como mínimo, el 30% del precio de la vivienda. Esto se debe a que los bancos tan solo financian el 80% del valor del inmueble. Ten en cuenta que, cuanto más pagues de entrada, menor será el préstamo, o lo que es lo mismo, la cuota mensual de la hipoteca será de menor importe , lo que repercute en un menor riesgo de impago y más garantías para el banco.

los cuáles deben ser, como mínimo, el 30% del precio de la vivienda. Esto se debe a que los bancos tan solo financian el 80% del valor del inmueble. Ten en cuenta que, cuanto más pagues de entrada, menor será el préstamo, o lo que es lo mismo, , lo que repercute en un menor riesgo de impago y más garantías para el banco. Nunca está de más demostrar que tenemos cierta antigüedad en nuestra empresa , a pesar de tener un contrato temporal. Podemos no tener estabilidad financiera, pero si laboral si no cambiamos de trabajo con frecuencia.

, a pesar de tener un contrato temporal. Podemos no tener estabilidad financiera, pero si laboral si no cambiamos de trabajo con frecuencia. Aumentar nuestros ingresos para reducir el plazo de amortización para dar a entender que tenemos la capacidad de ahorro suficiente para asumir pagos futuros. Esto es porque, tal como indican desde el blog de iAhorro, tener unos ingresos elevados puede suplir la falta de estabilidad que supone un contrato parcial.

para dar a entender que tenemos la capacidad de ahorro suficiente para asumir pagos futuros. Esto es porque, tal como indican desde el blog de iAhorro, tener unos ingresos elevados puede suplir la falta de estabilidad que supone un contrato parcial. Aportar garantías extra, como un avalista que asuma las obligaciones de pago en caso de no poder hacer frente a las cuotas, nunca está de más. Otra opción sería firmar una hipoteca con dos o más titulares.

como un que asuma las obligaciones de pago en caso de no poder hacer frente a las cuotas, nunca está de más. Otra opción sería Aumentar tu capacidad de endeudamiento liquidando otros préstamos.

Si a pesar de todo, el banco no acepta nuestra solicitud, existen otras alternativas para los trabajadores temporales. En este sentido, cabe destacar que algunas entidades ofrecen productos menos exigentes especialmente diseñados para ciertos colectivos, como los jóvenes con empleo temporal. Lo mejor es buscar y comparar ofertas, apoyándonos en un asesor hipotecario si fuera necesario.