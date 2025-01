¿Quiere pedir una hipoteca? Estos son los mejores consejos antes de hacerlo

Convertirse en propietario es uno de los mayores deseos de los españoles, aunque el precio de la vivienda no deja de subir y lo seguirá haciendo en el futuro próximo. El desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado inmobiliario ha provocado que, durante el tercer trimestre de 2024,comprar una casa sea un 8,1% más caro que hace un año, una subida con la que el precio de la vivienda encadena más de cuarenta trimestres consecutivos al alza.

Sin embargo, la firma de préstamos para la compra de vivienda se disparó un 60,8% en octubre, superando las 50.000 operaciones, lo que significa que, precisamente, miles de ciudadanos se han comprometido a pagar una casa. Aún así, antes de lanzarse a la aventura, hay que ser conscientes del gran paso que vamos a dar, pues comprarse una casa no es una decisión fácil, ni para los que la adquirirán ni para la entidad bancaria que les prestará el dinero.

Por esta razón, hay que asegurarse de cumplir con los requisitos básicos de solvencia antes de pedir una hipoteca para negociar con el banco, ya que, como es lógico, no nos concederá el préstamo si no contamos con ingresos estables o no tenemos el dinero para la entrada. Analizar nuestra solvencia económica y comprobar si podemos aportar avales nos facilitará la gestión, aconsejan desde el blog de iAhorro.

Al comprobar nuestra situación financiera debemos confirmar que, efectivamente, contamos con los ahorros necesarios para la entrada (generalmente de un 20% del valor si se trata de nuestra primera vivienda), aunque también debemos prever otros gastos e impuestos derivados de la compraventa inmobiliaria, como el IVA, el registro o la gestoría, entre otros. Es difícil determinar la suma total de estos costes porque dependen de múltiples factores, aunque, como norma general, suelen rondar el 10% del valor de la vivienda, por lo queel ahorro previo debe ser del 30%.

Además, conseguir una hipoteca muchas veces no es un proceso lineal, sino que hay que dar muchas vueltas hasta empezar. Es primordial encontrar un banco que nos genere confianza y se adapte a nuestras condiciones, sabiendo que nosotros también tendremos que adaptarnos a las suyas, por lo que tendremos que estar informados sobre las comisiones que nos ofrecen varias entidades para elegir la que mejor se adapte a nuestras posibilidades.

Es hora de hacer cálculos

Una vez tengamos toda la información, podemos empezar a tomar decisiones y estudiar la viabilidad de la operación sabiendo lo que nos ha ofrecido cada banco, los ingresos de los que disponemos y cuánto dinero necesitaríamos pedir. Es el momento de lanzar solicitudes de hipoteca a un par de entidades bancarias (de las que hayamos consultado anteriormente), un proceso que a veces puede parecer tedioso pero que será mucho más fácil si preparamos un expediente que reúna toda la documentación que nos pedirá el banco para la hipoteca (nóminas, contrato, vida laboral, recibos del banco, etc.). Con que lo hagamos una vez será más que suficiente y no tendremos que rehacerlo, además de que nos dará una imagen profesional y de seguridad frente a la entidad, con la que podremos negociar los gastos y comisiones.

Si vemos que todo este proceso nos queda grande, es aconsejable buscar ayuda profesional que nos asesore en la parte legal y financiera para no sucumbir frente a la presión. Contar con expertos confiables en la materia puede aligerar el proceso e incluso acelerarlo si es lo que pretendemos.