Puig mejora su beneficio y gana 247 millones de euros hasta junio

Puig mejoró sus beneficios, aunque de forma modesta, en el primer semestre del año. La multinacional de fragancias y moda mejoró su beneficio neto ajustado un 3,7% más hasta alcanzar los 247 millones de euros, según ha informado hoy a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este aumento, según la compañía, se vio afectado negativamente por la diferencia de cambio de divisas en los resultados financieros y por menores beneficios de las empresas asociadas.

La empresa alcanzó durante el periodo una cifra de ventas netas de 2.299 millones de euros, un 7,7% más términos comparables -"like for like"- que en 2024, con un impacto negativo del (1,7%) por la evolución de los tipos de cambio, principalmente por la debilidad del dólar estadounidense.

Europa, Oriente Medio y África (EMEA) generó 1.199 millones en ventas netas para Puig, lo que representó un crecimiento del 3,6% en términos comparables y, en términos reportados, del +,9%. La región supuso el 52% del total de las ventas netas de Puig en el periodo. América, con 867 millones de euros -un 10,9% más- y Asia-Pacífico, con 234 millones y un 16,5% más, completaron su facturación.

Puig mantuvo a cierre de junio tres de los diez primeros puestos en el ranking mundial de marcas de fragancias con Rabanne, Carolina Herrera y Gaultier. Charlotte Tilbury se mantuvo en el puesto número uno de las marcas de maquillaje de prestigio en el Reino Unido y en el tercero en Estados Unidos.

Durante la primera mitad del año, Puig mantuvo un margen bruto estable del 75,8%, lo que refleja "la continua resiliencia del segmento de Fragancias y la eficiencia operativa, a pesar del impacto negativo del tipo de cambio", según la compañía.

El resultado bruto -ebitda- ajustado de la compañía alcanzó los 445 millones de euros, lo que supuso un aumento del 8,6% . El margen ebitda ajustado de la multinacional mejoró en aproximadamente 50 puntos básicos, hasta alcanzar el 19,4%, impulsado por el crecimiento de las ventas y la gestión de costes. Esto, según Puig, lo logró "al tiempo que crecía la inversión en publicidad y promoción en 1,4 puntos porcentuales con respecto al primer semestre de 2024, con el objetivo de seguir impulsando la notoriedad de la marcas y apoyar su crecimiento sostenible a largo plazo". La firma compensó este aumento de gasto con mejoras en los resultados de gastos generales y administrativos y en los gastos de distribución. Asimismo, se benefició del incremento en la amortización y depreciación en porcentaje sobre las ventas netas, reflejando la inversión en presencia global y en la red de tiendas propias.

Optimismo

Marc Puig, Presidente y consejero delegado de Puig, ha declarado que "tal y como comunicamos en julio, en el primer semestre de 2025 registramos un fuerte crecimiento en todas las regiones, superando significativamente al mercado". El directivo se ha mostrado optimista de cara a la segunda mitad del año dado que "el segundo semestre es nuestro periodo más activo y tenemos por delante la demanda de la campaña navideña, así como el lanzamiento completo de la Bomba, la nueva fragancia de Carolina Herrera. El atractivo de nuestras marcas, junto con nuestra continua disciplina en costes, nos permite invertir en ellas para apoyar su crecimiento a largo plazo. Esto refuerza nuestra confianza para reiterar nuestras previsiones para 2025", ha añadido.