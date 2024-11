¿En qué comunidades autónomas es más rentable el alquiler por habitaciones que el residencial?

El alquiler por habitaciones es una de las alternativas de arrendamiento que ha ganado popularidad entre los propietarios con inmuebles alquilados para evitar los topes de precios de la Ley de Vivienda y obtener mayor rentabilidad. Según un estudio de Fotocasa, la rentabilidad en España de una vivienda de 80 metros cuadrados en septiembre se sitúa en un 6,1% y la de una vivienda compartida de tres habitaciones en un 9,3%, es decir, una diferencia de 3,2 puntos porcentuales. Esta "ventaja" de los alquileres por habitaciones frente a los habituales se repite en todas las regiones, aunque con diferencias considerables.

“El rendimiento presentado del alquiler de habitaciones sigue siendo el más alto del mercado, muy por encima de otros productos financieros y con una gran estabilidad y proyección a largo plazo. La diferencia entre arrendar una vivienda completa y hacerlo por habitaciones da un 34% más de rentabilidad al propietario. Esta modalidad ha aumentado exponencialmente entre los propietarios de viviendas en alquiler, tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, al no encontrar limitaciones en esta tipología de alquiler”, explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

La Ley de Vivienda afecta a los alquileres habituales, mientras que los alquileres por habitación se presumen como contratos temporales para una estancia determinada. Al estar exentos, los propietarios pueden subir los precios sin límites, es posible cobrar un alquiler más alto en total que el alquiler de toda la vivienda a un solo inquilino y se pueden establecer diferentes duraciones para los arrendamientos de los inquilinos. Además, esta modalidad de alquiler facilita la ocupación constante, ya que si un inquilino se muda, el propietario aún puede tener otros inquilinos ocupando sus habitaciones, y reduce el riesgo de morosidad por este mismo motivo, al tener asegurados algunos pagos aunque un inquilino deje de abonar su renta mensual.

Comunidades donde es más rentable alquilar por habitaciones

Rentabilidad de la vivienda de 80m2 completa vs. alquiler de tres habitaciones Fotocasa

Según un análisis de Fotocasa, las comunidades autónomas que ofrecen las mayores rentabilidades en el alquiler de habitaciones son lideradas por Navarra, con un impresionante 10,3% de rentabilidad (6,7% en alquiler de un piso de 80 m²). Le siguen la Región de Murcia y Castilla-La Mancha, ambas con un 9,9% (7,3% y 7,0% respectivamente en pisos de 80 m²). Cataluña se sitúa en cuarto lugar con un 9,5% (6,7% en alquiler de un piso de 80 m²), seguida por la Comunidad Valenciana, que se sitúa en el promedio nacional, con un 9,3% (7,2% de rentabilidad para un piso completo).

Continúan el listado Extremadura con un 9,2% (6,5% rentabilidad piso 80 m2), Aragón con (8,9% vs. 6,6%), La Rioja (8,8% vs. 6,4%), Castilla y León (8,5% vs. 7%), Asturias (8,2% vs. 7%), Galicia (8% vs. 5,9%), País Vasco (8% vs. 5,9%) y Cantabria (7,8% vs. 6,7%). En la parte baja de la tabla, Baleares ofrece la menor rentabilidad por habitaciones con un 5,9% (4,6% para un piso de 80 m²), seguida de Madrid con un 6% (5,5% para un piso completo) y Andalucía con un 7,6% (5,4% en el caso de alquiler de vivienda entera).

El estudio también revela que, en los municipios españoles, la rentabilidad del alquiler por habitaciones supera significativamente la de un alquiler convencional. En Burjassot, por ejemplo, la diferencia es notable, alcanzando los 7 puntos porcentuales: el alquiler de una vivienda proporciona una rentabilidad del 6,5%, mientras que el alquiler de habitaciones en la misma propiedad llega a un 13,6%.

Entre las ciudades con las máximas rentabilidades en alquiler de habitaciones, Burjassot ocupa el primer lugar con un 13,6% (6,5% para un piso de 80 m²), seguido de Sagunto con un 13,3% (7,9% en alquiler de un piso de 80 m²) y Ponferrada, que alcanza un 10,7% (7,6% en piso de 80 m²). También destacan Paterna (10,6% y 7,0%), Lérida Capital (10,3% vs. 6,3%), y Talavera de la Reina (10,0% vs. 7,9%).

Por el contrario, las ciudades con las menores rentabilidades en alquiler de habitaciones son Pozuelo de Alarcón, con un 4,9% (4,6% para un piso de 80 m²), seguida por Madrid Capital con un 5% (4,7% en alquiler de un piso de 80 m²). También se encuentran Granada Capital (5,7% vs. 4,5%), Salamanca Capital (5,7% vs. 5,3%) y Santander (5,7% vs. 4,8%).