Rebelión del turismo y las aerolíneas contra Aena: piden que el Gobierno intervenga para frenar la subida de las tasas aeroportuarias

El sector turístico, las aerolíneas y los gobiernos de Baleares y Canarias han creado un frente común para frenar la subida del 4,09% de las tarifas aeroportuarias, hasta 10,35 euros por pasajero, anunciada por Aena para marzo de 2024. En un abrir y cerrar de ojos los aeropuertos han pasado de ser un aliado indiscutible de las empresas turísticas y aéreas para recuperar la actividad prepandemia a ser el enemigo a combatir.Las aerolíneas reprochan al gestor aeroportuario que una subida tarifaria acabará encareciendo los billetes y lastrará la recuperación. Mientras, el Consejo Internacional de Aeropuertos recuerda que los precios de los vuelos se han elevado ya un 30%, “seis veces por encima de la inflación” pese a la contención de las tasas. En medio de la batalla, recibiendo todos los golpes, se encuentra el sector turístico.

Este jueves, la Mesa del Turismo de España ha pedido a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que el Consejo de Ministros rechace el incremento de las tasas aéreas que ha propuesto el gestor aeroportuario para hacer frente a las secuelas postcovid y al encarecimiento de costes. La subida, señala en una nota la Mesa -que agrupa a 100 empresarios y profesionales del sector, entre ellos los más relevantes-, comportaría automáticamente un encarecimiento de los billetes de avión para los viajeros. De hecho, así lo han advertido las aerolíneas, que repercutirán este encarecimiento en el precio que paga el cliente por su billete con casi total seguridad.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) también ha pedido al Gobierno que rechace la propuesta del gestor aeroportuario, recordando que “todavía deben hacer frente a un incremento de costes, con precios de combustible todavía elevados, y con un horizonte de incertidumbre marcado por la guerra de Ucrania, los vaivenes inflacionistas al alza o la presión que pueda ejercer el incremento de tipos de interés en la demanda, entre otros factores”. Asimismo, las compañías aéreas critican que Aena suba las tarifas cuando sus resultados semestrales reflejan una “situación financiera saneada”, ya que ganó 608 millones de euros hasta junio, más del doble que en 2022 y por encima de 2019.

Para la Mesa del Turismo esta es una decisión "más que cuestionable" especialmente en un contexto inflacionista, con los precios aéreos ya tensionados y con el sector turístico asumiendo gran parte del incremento de costes en detrimento de sus resultados para consolidar la demanda. Por ello, "no es razonable" que una sociedad mercantil estatal, como es Aena, "no haga lo mismo" para favorecer la necesaria recuperación, "más aún teniendo en cuenta los buenos resultados del primer semestre (...) que han llevado a la compañía a anunciar el reparto de dividendos", dice el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas.

La Mesa insiste en que una subida de las tarifas significaría "un nuevo varapalo" en el objetivo de mantener la competitividad del sector turístico español, que está siendo una vez más, el principal motor de la recuperación del empleo y de la economía española. Subraya que el 82% de los turistas internacionales llegan a España en avión y en algunos de los principales destinos turísticos, como los dos archipiélagos, el transporte aéreo es imprescindible para el turismo y la economía de las islas además de garantía de movilidad para los propios residentes.

A esta opinión contraria a la propuesta de subida tarifaria aprobada por el Consejo de Administración de Aena el pasado 25 de julio se han sumado la patronales turísticas de Baleares y Canarias y sus gobiernos autonómicos. “El Govern no ve con buenos ojos el incremento de tasas y pedimos que no se produzca. Y si se tienen que subir, que Baleares sea una excepción”, pidió Antoni Costa, vicepresidente y portavoz del Govern de Baleares. En la misma línea se pronunció la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León: “Cualquier aumento de costes que nos reste competitividad nos preocupa, y no es una buena noticia para Canarias, porque encarecerá́ el producto turístico".