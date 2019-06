Récord histórico: La deuda externa bruta española alcanza los 2,058 billones

La deuda externa bruta de la economía española, que incluye la deuda pública y privada, alcanzó la cifra récord de 2,058 billones de euros al final del primer trimestre de 2019, lo que representa un 169,2% del PIB y registra, en términos absolutos, un máximo histórico, según los datos publicados hoy por el Banco de España. El aumento con respecto al trimestre anterior es de 2,4 puntos y de 3 puntos con relación al ejercicio de 2018. Por otra parte la llamada Posición de Inversión Internacional (PII) neta de España tuvo un saldo deudor -o negativo- de 945.000 millones de euros al final del primer trimestre de este ejercicio, 14.200 millones más que en el trimestre anterior. Esa cifra representa un 77,7% del PIB, frente al 77,1 de finales de 2018. La Posición de Inversión Internacional es una estadística que elabora el Banco de España que recoge el valor de los activos financieros extranjeros en manos de los residentes en España (por ejemplo, bonos de otros países o participaciones en empresas extranjeras) y los pasivos españoles en manos de los no residentes (por ejemplo, deuda pública española o las acciones de empresas españolas). Los 945.000 millones negativos de Posición de Inversión Internacional son una cifra elevada, pero no constituyen ningún récord ya que, en el pasado, llegó a superar el billón de euros y el 98% del PIB en 2014. El aumento del último trimestre tampoco implica, necesariamente, un deterioro de la situación, ya que puede ser explicable por el aumento del valor de la deuda española o de las acciones de empresas españolas en poder de inversores internacionales. No obstante, la dependencia financiera española frente al exterior -que es lo que mide la PII- es todavía muy elevada si se la compara con la de los grandes países de la Unión Europea y está por encima de las cifras máximas que se consideran aceptables según la mayoría de los criterios internacionales.