Recuperar la indemnización del AVE por retrasos de 15 minutos: el PP lo llevará a votación al Congreso

La recuperación de la indemnización por retrasos del AVE que el ministro de Transportes, Óscar Puente, decidió retirar ante el aumento exponencial de las incidencias y el montante creciente de los pagos a los usuarios. Ese es el objetivo que se ha marcado el Partido Popular en el Congreso con la presentación de una proposición no de ley en la que reclamarán al Gobierno revertir "de forma inmediata" los actuales compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe, restableciendo los existentes, pues consideran que han supuesto un "empeoramiento de los servicios públicos ferroviarios para los usuarios".

Renfe retiró las compensaciones por demoras de 15 y 30 minutos el pasado 1 de julio y ya sólo las autorizan cuando el tren se demora por encima de 60 minutos. Este cambio modificó las condiciones de su compromiso de puntualidad y su política de devoluciones en la mayoría de sus servicios ferroviarios, estableciendo que de devolvería el 50% del billete por un retraso igual o superior a 60 minutos, mientras que si la demora supera los 90 minutos, la devolución debería ser del 100% del importe del billete.

El PP exige al Ejecutivo adoptar todas las medidas necesarias para mejorar los servicios públicos ferroviarios de su competencia, actuando tanto sobre las infraestructuras como sobre los trenes, con el fin de reducir drásticamente las numerosas incidencias que se vienen produciendo, además de reclamar "inmediatamente" al ministro Puente que comience a gestionar de manera "real y efectiva los servicios e infraestructuras públicas ferroviarias de su competencia en beneficio de los usuarios", para solucionar el "permanente caos ferroviario por la gravedad de las incidencias y por el talante del ministro. El perjuicio a los usuarios de los servicios ferroviarios es evidente", denuncian.

Organizaciones de consumidores -como la Federación de Consumidores y Usuarios CECU o Facua-Consumidores en Acción- han denunciado el cambio de política en la puntualidad. Facua ha calificado como "inaceptable" la nueva política de Renfe y señala que esa actualización "supone una merma importante en los derechos de los usuarios ante la impuntualidad o retrasos importantes que puedan sufrir en sus viajes". Por su parte, CECU ha indicado que la actualización de compensaciones de Renfe "implica una reducción en sus compromisos de puntualidad, lo que va en detrimento de un servicio de calidad".

Puente ha evitado un encontronazo directo con el PP y se ha limitado a reafirmarse en que España vive su mejor momento desde el punto de vista ferroviario. "Esto es indiscutible", aunque ha matizado que esta "realidad" es compatible con que España haya atravesado un verano "difícil", con algunas incidencias "muy llamativas" y con ciertos problemas en la red ferroviaria que se derivan sobre todo de la inversión que el Gobierno está haciendo en el ferrocarril.

También avanzó que habrá medidas de apoyo si el Gobierno decide suprimir la gratuidad de los bonos en los trenes de Media Distancia y Cercanías, que finalizarían el 31 de diciembre en caso de no renovación. En declaraciones a TVE, el titular de Transportes ha afirmado que el Ejecutivo tomará "una decisión antes de fin de año", dado que en este momento están deliberando la cuestión de la gratuidad en los trenes. No obstante, ha advertido que la gratuidad de la Media Distancia y Cercanías "no es la medida más adecuada desde la óptica estrictamente pensada en el transporte. Nosotros creemos que la apuesta económica que se debe volcar sobre el transporte público debe centrarse, exclusivamente, en la calidad, en el aumento de la oferta y las frecuencias".