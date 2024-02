Renfe cancelará el viernes 310 trenes de media y larga por la huelga

Renfe va a cancelar 310 trenes de media y larga distancia el próximo viernes con motivo de la huelga convocada por CC OO. Según la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en los servicios de Larga Distancia, de 330 trenes afectados por la huelga se propone la circulación en servicios mínimos de 241, lo que supone el 73%. Así, los trenes cancelados serán 89. Por lo que se refiere a Media Distancia, circularán 420 de los 641 trenes afectados por la huelga, lo que supone el 65% y la cancelación de 221.

En cuanto al servicio de Cercanías, los servicios mínimos serán del 75% en hora punta (de 06.30 a 09.30 horas, de 13.30 a 15.30 y de 18.30 a 20.30) y del 50% el resto de la jornada. En Rodalies, el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat los ha fijado en un 66% en hora punta y en un 33% el resto de la jornada.

Alternativas

A los viajeros de AVE, Larga Distancia y Media Distancia cuyo tren no esté incluido en los servicios esenciales, Renfe les ofrecerá, siempre que sea posible, viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido. Si no desean realizar el viaje, podrán anular o cambiar para otra fecha su billete sin ningún coste.

CC OO ha propuesto las movilizaciones para reivindicar el desbloqueo de los acuerdos sobre la eliminación de las categorías de ingreso. El sindicato asegura que ya han transcurrido seis meses desde el acuerdo de la Comisión Negociadora del III Convenio Colectivo sin recibir autorización por parte de Función pública/Hacienda para poder aplicar el acuerdo a los trabajadores afectados.

Junto a la huelga en Renfe, los sindicatos también han convocado movilizaciones para el próximo viernes en Adif y Adif Alta Velocidad, en este caso para reclamar la implementación de la jornada laboral de 35 horas que, según CC OO, Transportes ha anulado. El paro de Comisiones en el gestor de las infraestructuras ferroviarias será también secundado por el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF), que anunció el lunes otra huelga por el mismo motivo.

Fórmula alternativa

Desde el Gobierno aseguran que, en el caso de Adif, la compañía ya está trabajando en una fórmula que permita aplicar el acuerdo pactado entre sindicatos y empresa para reducir la jornada laboral a 35 horas semanales, después de que su aplicación se haya visto retrasada al encontrarse incompatibilidades con lo establecido por el Gobierno en la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible han explicado a Ep que esta ley determinó que la reducción de la jornada de 37,5 horas a 35 horas no debe suponer un incremento de la masa salarial establecida para Adif, ni implicar incrementos específicos derivados de la misma en los siguientes ejercicios. La normativa laboral de Adif determina que los descansos no disfrutados deberán compensarse con un descanso equivalente en las dos semanas siguientes a la fecha en la que no pudieron disfrutarse. Si no fuese posible, este descanso se abonará como exceso de jornada, según el valor que tenga la hora extraordinaria, a no ser que el propio trabajador elija ser compensado con otro descanso equivalente en el período de cuatro semanas.

El problema surge en la aplicación de la retroactividad incluida en el preacuerdo, desde el 16 de marzo de 2023, ya que la normativa laboral de Adif no permite compensar las horas de más trabajadas entre dicha fecha y fin de año con días libres, ya que los plazos para hacerlo así ya han transcurrido, lo que implicaría compensar económicamente las horas.

Con todo ello, el coste de regular el exceso de jornada que se genera al pasar de las 37,5 a las 35 horas semanales implica elevar la masa salarial establecida para la entidad en el presupuesto de 2023, algo que no se permite.