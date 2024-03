El sector del ocio nocturno carga contra Yolanda Díaz por sus palabras: "Sería pegarse un tiro en el pie"

Las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, sobre una posible reducción de jornadas en todos los sectores, entre los cuales se incluye el de la hostelería, han sido respondidas a lo largo del día por personalidades políticas y asociaciones y patronales.

La ministra, concretamente, declaró que "no es razonable" que haya restaurantes abiertos a la una de la madrugada y define como "locura" la diferencia de horarios de España con el resto de Europa. "No podemos pretender seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora", ha afirmado la vicepresidenta en su intervención en el Congreso.

Ayuso, de inmediato

Una de las primeras y en reaccionar al anuncio de la vicepresidenta fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través de su cuenta de X: "Es que somos diferentes. España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Y eso también da empleo. Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana. Aburridos y en casa."

En la misma línea, Rafael Núñez Huesca, portavoz adjunto al Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, ironizó sobre las manifestaciones de Díaz, también en su cuenta en la red social de Elon Musk: "A las doce todos en casa leyendo a Marx".

El ocio nocturtno responde

Por su parte, la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, España de Noche, valoró, este lunes, las palabras de la titular del Ministerio de Trabajo como "un tiro en el pie que solo beneficiaría a nuestros competidores en el mercado turístico"

Asimismo, definen la hostelería española como "uno de los pilares de que España sea el primer país del mundo en turismo vacacional", declarando que "cualquier experimento que ponga en peligro nuestro modelo de vida, nuestro atractivo turístico y la actividad de las empresas del sector, solo puede provocar el rechazo social y empresarial".