Siete de cada 10 autónomos no mejorará su negocio este año

La presión de la inflación, la subida de impuestos y cotizaciones sociales, y el incremento continuos del coste de las materias primas son las principales preocupaciones de los autónomos. Así lo constata el XX Barómetro de Situación de la asociación ATA, que confirma que siete de cada diez trabajadores por cuenta propia verá estancado su negocio este año, y uno de cada tres (el 36,8%) ha registrado un descenso de su facturación respecto a 2022. Por ello, las perspectivas del colectivo de cara a 2024 "no son muy halagüeñas", ha apuntado Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Los autónomos reconocen que la inflación y la subida de precios ha afectado a nueve de cada diez (86,1%), cifra similar de los que se creen afectados negativamente por la subida de impuestos, el 83,7%, y hacer frente a la subida de las cotizaciones ha sido más complicado para el 79,4% del colectivo.

Estas pueden ser algunas de las causas del pesimismo que adolece el colectivo de cara a 2024. El 68,9% de los autónomos considera que su negocio se mantendrá igual o disminuirá y sólo el 16,2% cree que su facturación crecerá en el año que acaba de comenzar. En cuanto a la contratación, únicamente el 8,2% de los autónomos se plantea la posibilidad de contratar a lo largo de 2024, y uno de cada dos autónomos, el 57,1%, prevé que tendrá que subir los precios en 2024 para poder hacer frente al aumento de los gastos.

Amor ha incidido en que en un contexto de enfriamiento de la economía y con una ralentización en el ritmo de creación de empleo, el número de autónomos sigue decreciendo en sectores fundamentales para el colectivo como el comercio -el que más ha perdido, 13.000 autónomos y 70.000 negocios menos-, la hostelería, la industria y la agricultura.

Por ello, el balance que hacen los autónomos del pasado 2023 tampoco es positiva. Únicamente el 23,7% de los autónomos afirma que su negocio creció a lo largo del pasado año, mientras que el 76,3% afirman no haber notado mejoría, de los que uno de cada tres, el 35,7%, afirman que han registrado un descenso en su actividad, y el 40,6% asegura que su actividad se ha mantenido igual que respecto a 2022.

En cuanto a la facturación, sólo el 31% de los autónomos afirma que aumentó respecto a 2022, siendo únicamente el 5% el porcentaje de autónomos que afirma que el crecimiento de su negocio ha superado el 20%. El 27,2% de los autónomos respondió que su facturación se ha mantenido similar a la de 2022 y el 36,8% considera que su facturación ha disminuido.

En el capítulo de gastos que afectan a las actividades de los autónomos, casi la totalidad de los trabajadores por cuenta propia, el 87,2%, afirma que los gastos han aumentado a lo largo de 2023; el 11,2% afirma que sus gastos han sido similares desde 2022. Únicamente el 1,5% de los autónomos encuestados afirman haber experimentado una reducción de sus gastos en el conjunto de 2023. Así, el 67,4% afirma haber tenido que subir los precios "dada la insostenibilidad de la situación". Frente a esto, tres de cada diez autónomos, el 29,3%, afirma haber asumido la subida de los gastos y ha mantenido los precios.

Por lo tanto, "la disminución de la facturación para muchos autónomos y el aumento de los gastos ha hecho que los gastos crezcan por encima de los ingresos y que cada día abran su negocio siendo conscientes de que les va a costar dinero", ha apuntado Amor.

Y la perspectivas de futuro de los autónomos de cara a 2024 no son mucho más optimistas. Únicamente el 16,2% cree que su negocio crecerá este año, frente al 68,9% que responde que la previsión es que su negocio no mejorará a corto plazo, "bien porque cree que su actividad será igual a la de 2023 (el 39,4%) o bien porque su perspectiva actual es que su actividad disminuirá (el 29,5%)", apunta el Barómetro. En cuanto a lo que piensan hacer de cara a los próximos meses, prácticamente seis de cada dos autónomos, el 57% afirma que si todo sigue como hasta ahora se van a ver obligados a subirlos. El 28,7% espera no tener que hacerlo y un amplio 14,2% se muestra dudoso de lo que hará con los precios a corto plazo.

En lo que respecta al empleo, el 50,5% de los encuestados que afirma no tener trabajadores a su cargo, prácticamente uno de cada dos; el 47,9% afirma no contar con ellos por no poder permitírselos y el 29,7% que su actividad no requiere tener contratados trabajadores; un 15,8% responde que llevan el negocio familiar como autónomos y un 2% que está sólo porque ha tenido que despedir a los trabajadores que tenía con él. Del 49% de los autónomos que afirma tener trabajadores a su cargo, la mayoría, el 64,4% afirma haber, a pesar de todo, mantenido la plantilla; el 18,6% ha tenido que disminuir plantilla en 2023.

Finalmente, sólo el 17% afirma haber aumentado la plantilla. De cara a 2024, un 18% de los autónomos se muestra pesimista y afirma que tendrá que disminuir la plantilla de seguir las cosas como hasta ahora; el 61,2% de los autónomos espera poder mantener su plantilla y un 8,2% incluso considera que va a contratar nuevos trabajadores y aumentar su plantilla.

El colectivo también ve problemas a la hora de acceder a financiación por el endurecimiento de las condiciones de acceso y pago de los créditos. Prácticamente uno de cada dos autónomos, el 45%, empieza a tener problemas para acceder al crédito; el 7,5% manifiestan que han intentado ampliar los que tienen pero no lo han conseguido por no poder asumir la dureza de las condiciones y el 24,5% afirman verse afectados por una subida de las cuotas o mensualidades que pagan. El 6,5% afirma que ha intentado solicitarlo pero no lo ha conseguido por la dureza de las condiciones.

Otro de los aspectos complicados para los autónomos son los alquileres. El 47,7% de los autónomos encuestados está pagando un alquiler para ejercer su actividad, de los que únicamente el 10,5% dice no verse afectado por una subida de los mismos. El 37,2% de los autónomos afirma que sí que le ha subido el alquiler, de los que el 20,5% cifra dicha subida en menos de 1.000 euros anuales, es decir menos de 100 euros al mes.

La morosidad, tanto pública como privada ha sido y sigue siendo uno de los principales problemas para nuestro colectivo. De hecho, sigue afectando a cuatro de cada diez autónomos. En el último año, el 38,2% de los autónomos ha sufrido morosidad, porcentaje ligeramente inferior al registrado en el Barómetro de septiembre (40,1%), pero aún muy superior al 33,5% registrado en el Barómetro de junio de 2023. El 22,7% de ellos por parte sólo de entidades privadas, el 10,9% tanto públicas como privadas y el 4,6% por parte de las administraciones públicas.