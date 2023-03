Simulador de la Renta 2022: así puedes saber si la declaración te saldrá a pagar o a devolver (antes incluso de que empiece la campaña)

¿La declaración de la Renta me saldrá a pagar o a devolver? Esta es la pregunta que más viene a la mente de los contribuyentes cuando se acerca el inicio de la campaña de la Renta. Para salir de dudas antes incluso de acceder del inicio de la campaña 2022-2023, la Agencia Tributaria cuenta con Renta Web Open, una herramienta que permite hacer varias simulaciones, aplicar distintas deducciones y comprobar cuál de las modalidades le conviene más.

El sistema es gratuito y de acceso libre (no es necesario ningún método de identificación para acceder a él), pero la Agencia Tributaria deja claro que la herramienta no es vinculante y solo es informativa, es decir, los resultados obtenidos en ella no serán válidos para la declaración oficial, cuya campaña comienza el próximo 11 de abril y termina el 30 de junio. Además, tiene un pero: no carga automáticamente los datos que Hacienda tiene sobre ti, tienes que introducirlos a mano. Para escribirlos, puedes acceder a tus datos fiscales de 2022, que se pueden consultar tanto en la web como en la app de la Agencia Tributaria desde ayer, 15 de marzo.

Para entrar en el simulador, debes dirigirte a la web de la campaña de la Renta 2022, disponible en la sede de la Agencia Tributaria. Para que no tengas que buscar, te dejamos aquí el enlace. En esta página aparecen diversos trámites como obtener los datos fiscales, el número de referencia o registrarse en Cl@ve, pero el simulador se encuentra ubicado casi al final, en el apartado 'Ayuda' bajo el nombre 'Renta Web Open Simulador'.

Al acceder al simulador, se puede comenzar una ‘Nueva declaración’ o ‘Cargar’ los datos de otra previamente guardada y creada con la misma aplicación. Tras elegir entre estas dos opciones, para obtener el resultado es necesario rellenar todos los campos de datos personales de los miembros de la unidad familiar; DNI, nombre y apellidos, estado civil, fecha de nacimiento, discapacidad.... Y a continuación, elegir la modalidad, individual o conjunta y añadir los datos laborales, ingresos, retenciones, Seguridad Social etc. Algunos apartados se deben rellenar manualmente y otros se rellenarán solos a partir de tus otros datos mediante fórmulas matemáticas.

Cuando termine de cumplimentar las distintas hojas de la declaración, en la última página aparece el ‘Documento de ingreso o devolución’, donde puede comprobar el resultado final. Además, Renta Web Open permite descargar el archivo en PDF con la vista previa de la declaración, aunque hay que recordar una vez más que este documento no se puede presentar como declaración al empezar la campaña.

Fechas importantes de la campaña de la Renta 2022

El próximo 11 de abril se podrán presentar ya las primeras declaraciones del IRPF y Patrimonio por internet, a través de Renta Web, con DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de referencia.

Desde el 5 de mayo hasta el 30 de junio dará inicio la presentación por teléfono de la declaración de la Renta 2022, en la que la Agencia Tributaria se pondrá en contacto con el contribuyente para confeccionar su declaración. Y se podrá pedir citar para este servicio desde el 3 de mayo hasta el 29 de junio.

Por último, la presentación de las declaraciones de manera presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria tendrá lugar durante todo el mes de junio, entre el día 1 y el 30, coincidiendo con el periodo ordinario de la campaña. La cita previa para solicitar este servicio arrancará el 25 de mayo. Con resultado a ingresar y con domiciliación bancaria, el plazo para presentar la declaración de la Renta termina el 27 de junio.