El sistema de registro de viajeros se bloquea el primer día en vigor, mientras el sector pedirá la suspensión cautelar de la normativa

El debut de la nueva plataforma de registro de viajeros ses.hospedajes no ha podido ser más accidentado en su primer día en vigor. Durante casi toda la mañana, la aplicación ha estado inoperativa después de que la sede electrónica del Ministerio del Interior se viera afectada por una actuación programada en el Centro de Procesos de Datos de El Escorial, según han confirmado fuentes del Ministerio. Este bloqueo ha indignado a hoteleros, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos, los principales afectados por esta nueva normativa, que han añadido una razón más a su rechazo. "El primer día y no funciona. Es un mal presagio", han criticado desde el sector hotelero.

El Ministerio asegura que ya está ya operativa y que la situación no ha sido provocada por un bloqueo del sistema, que ha estado a prueba durante meses, y en el que se han registrado más de 61.500 establecimientos hoteleros, 1.100 agencias de viajes, 222 plataformas digitales y más de 1.700 empresas de alquiler de vehículos a motor. Durante 2024, el registro de pernoctaciones y alquiler de vehículos ha recibido ya 4,8 millones de datos de clientes de estas empresas, sin que su volcado se haya visto obstaculizado por impedimentos técnicos ni haya generado carga adicional en la gestión administrativa de los sectores obligados a informar al Ministerio del Interior. "Todo funciona ya con normalidad", insistieron las mismas fuentes, que han señalado que "no habrá ninguna sanción para los hosteleros que hayan intentado entrar esta mañana".

El nuevo registro documental sobre las actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor está concebido como un instrumento policial de prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Su implantación, desde este lunes, supone que las empresas hoteleras y de alquiler de coches, así como las plataformas intermediarias en ambos sectores y las agencias de viajes deben comunicar al registro los datos de los clientes con los que mantienen relaciones comerciales. El Ministerio defiende que el anterior registro de pernoctaciones hoteleras era de 1959 y se había quedado "obsoleto" y que el nuevo permite recabar los datos de los usuarios de hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural o análogos, apartamentos turísticos, bungalows, campings y zonas de estacionamiento de autocaravanas, así como de intermediarios.

Las patronales del sectores alegan que esa recogida masiva de datos añade una carga burocrática que no pueden asumir porque, por ejemplo, el 95% de las agencias de viajes son pymes y en muchos casos con un solo empleado, con lo que deberán prorrogar tiempos de trabajo. También alertan sobre la posibilidad de que provoque cierres y un hipotético encarecimiento del precio de los viajes, por lo que han anunciado que están preparando la judicialización de esta norma "si no se atienden nuestras aportaciones en el plazo de audiencia pública. Hasta el 13 de diciembre hay tiempo. Si Interior insiste en su decisión de seguir adelante, nosotros iremos a los tribunales", han explicado a LA RAZÓN fuentes de CEAV.

En el mismo sentido, los hoteleros han expresado su rechazo a la norma. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) emprenderá acciones legales contra el real decreto que establece este registro si no se atienden sus demandas ante el impacto negativo que supondrá para el sector hotelero y para los viajeros. La patronal hotelera está trabajando ya con sus gabinetes jurídicos en la evaluación de las opciones judiciales disponibles, con el objetivo de impugnar la normativa al entender que su impacto es "desproporcionado" e "incompatible" con las directivas europeas. Cargan contra Interior porque "no se haya ofrecido soluciones ni emitido la prometida orden ministerial para aclarar su implementación" y haber ignorado todas las peticiones de diálogo y aclaración, tanto de la propia Cehat como de asociaciones turísticas internacionales, a pesar de las reiteradas advertencias sobre las graves repercusiones que tendrá este reglamento. Los hoteleros mantienen que se ven obligados a cumplir con una "normativa confusa que vulnera varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago".

Por su parte, desde Hosbec se pedirá en los juzgados la suspensión cautelar de la entrada en vigor del decreto. Su presidente, Hosbec, Fede Fuster, ha advertido que esta petición la harán finalmente "en los juzgados" al no haber obtenido respuesta del Ministerio de Interior. "No hay una motivación de seguridad detrás de esto, hay una motivación de saber una información en cuanto al número de tarjetas de crédito" del viajero, "número de cuenta bancaria" o "relación familiar entre los huéspedes". Para Fuster, "se han pasado de frenada, esa es la realidad, y no quieren admitirlo y frenar", en alusión al Ministerio del Interior. "Nosotros pedimos coherencia, vamos a parar esto, vamos a ver lo que es viable, cómo se puede mejorar el parte de viajeros anterior, pero lo que están haciendo es una barbaridad", ha subrayado.

Para el Ministerio no hay polémica, ya que aseguran que la principal novedad consiste en hacer constar la relación de parentesco cuando algún grupo incluya a menores de edad, mientras que sobre las operaciones comerciales deberán precisar el medio de pago e identificar la transacción si se abona mediante tarjeta de crédito, transferencia bancaria o plataforma digital de pago, sistemas inexistentes hace 65 años. Respecto al registro del alquiler de vehículos a motor, se obliga también a informar a los operadores y las plataformas digitales dedicadas a la intermediación en estas actividades a través de internet. Asimismo, rechaza la críticas sobre que no cumple las leyes vigentes. "Está avalado por el Consejo de Estado y por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que concluyó que su contenido queda amparado por el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea".