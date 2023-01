Holelverse: la startup que salió de Iberostar para llegar a 1.500 hoteles

Conseguir que los hoteles no solo tengan un mayor número de reservas directamente desde su página web en lugar de depender de agencias de viajes o buscadores turísticos, sino que los clientes sepan también cómo es la habitación que han reservado, en función de sus necesidades y preferencias.

Hotelverse es una startup cuya sede central está en Palma de Mallorca pero que tiene 40 personas trabajando y repartidas por Madrid, Londres y México. Sus fundadores, Rafael Bover (COO) y Fermín Carmona (CEO), se conocieron en Iberostar, donde empezaron a desarrollar esta idea. “Los resultados fueron tan espectaculares que decidimos montarnos como startup”, explica a La Razón Rafael Bover.

Gemelo digital

Según este emprendedor, pese a que libros y hoteles fueron los primeros sectores que empezaron a vender por Internet, la manera de hacer las reservas hoteleras apenas ha sufrido cambios en los últimos 20 años. “Independientemente de si es por agencia, directamente en el hotel o a través de un buscador, no es una reserva específica, ni emocional ni auténtica”, relata. “El usuario no sabe cómo es la habitación que está reservando hasta que no entra por la puerta”, añade. Mientras, en comparación con el sector retail, un usuario sí sabe cómo es el producto que le va a llegar a casa cuando lo adquiere por Internet.

Por eso, Hotelverse proponer una “capa experiencial” a la web del hotel donde el usuario puede entender el producto que está adquiriendo y el establecimiento tomar el control de la distribución del producto.

A través de un gemelo digital, Hotelver hace una reproducción virtual del hotel, de manera que, a través de la página web del establecimiento, el usuario puede entender cómo está el hotel distribuido y puede explorar las habitaciones y las instalaciones. “Incluso puede ver las vistas de cada habitación y reservarla directamente”, explica el COO de Hotelverse, que añade que el usuario puede buscar habitaciones por atributo (tipo de cama, balcón, que le dé el sol por la mañana…).

Rafael Bover, cofundador y COO; y Fermín Carmona, cofundador y CEO de Hotelverse FOTO: JM COLOMINA JM COOMINIA

Este gemelo digital puede integrarse, según Hotelverse, de manera rápida y sencilla en la página del hotel, sin que tenga cambiar nada de su plataforma tecnológica ni añadir ningún software. “Es como un plug-in”, defiende Rafael Bover.

Hotel de vacaciones

Este gemelo digital, no obstante, se ejecuta en la nube de Hotelverse, basada en Microsoft Azure. Tras una instalación de 499 euros, el precio de partida son 99 euros al mes con el que se ofrece este gemelo digital y en el que se puede integrar todo el contenido multimedia generado por el hotel.

A partir de esa base, Hotelverse ofrece otros servicios, como poder elegir la habitación, reservar una en concreto, etc. Según los datos facilitados por la compañía, cuando se usa esta tecnología los hoteles experimentan un 60% más de conversión en el canal directo y un 30% de los usuarios reserva una habitación de más categoría después de verla, dado que el 92% de ellos prefiere reservarla teniendo la opción de ver el hotel en tres dimensiones.

Según Hotelverse, pese a que apenas tienen un año de vida como startup independiente, algunos de sus clientes son Grupo Iberostar, Radisson Hotels, Intercontinental, Grupo Presidente, Pacha o Palladium. Para este 2023 quieren llegar a tener 1.500 hoteles como clientes y aseguran que están ya en conversaciones con algunas de las principales cadenas hoteleras del mundo, lo que les da un mercado potencial de 2.500 establecimientos.

De momento se dirigen a los hoteles de vacaciones o aquellos de cinco estrellas situados en zonas emblemáticas y estratégicas de las grandes ciudades. Si se cumplen estos objetivos, el reto para 2024 sería internacionalizar aún más la compañía.

Inversores

Hotelverse ha conseguido captar 2 millones de euros en dos rondas de financiación. La primera fue al arrancar como startup, en marzo de 2022 y estuvo valorada en un millón de euros. En ella participaron el Grupo Iberostar, el venture capital Archipelago Next, los family offices de Areyhold y Toni Nadal y el empresario mexicano Braulio Arsuaga.

En septiembre de este mismo año, la startup levanta una segunda ronda con el mismo valor, en la que atrae como socios a Aurelio Vázquez, Senior Director Asset Management en Hotel Investment Partners (HIP), Sabadell Venture Capital, división de Venture Capital (VC) de Banco Sabadell y la empresa de inversión inmobiliaria Stoneweg.