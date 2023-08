El encuentro Al Andalus Innovation Venture calienta motores

Sevilla se preparara para acoger, el 26 y 27 de septiembre, el evento Al Andalus Innovation Venture para Scaleups y Open Innovation. Diego Vargas, gerente, asegura a La Razón que el principal objetivo de Al Andalus Innovation Venture es ser el evento de la innovación abierta y startups de España que, aunque la sede esté en Andalucía, “el encuentro tiene visión y alcance internacional”.

Sin embargo, se eligió la capital hispalense porque, según Vargas, “tiene un magnífico ecosistema emprendedor y era la única gran ciudad española a falta de eventos de este tipo, que suelen estar más polarizados en Madrid, Barcelona y Valencia”.

Entre todos los eventos que hay sobre emprendimiento en nuestro país, Al Andalus Innovation Venture se caracteriza por el protagonismo de la innovación abierta y las corporaciones como agentes dentro del ecosistema. “El objetivo es que los emprendedores puedan hacer crecer su negocio, así como la propuesta de que las Scale Ups obtengan financiación en rondas altas de forma que los inversores vean de primera mano, y con un sólo evento, al mayor número de ellas”, no solo Andalucía, sino de toda la Península Ibérica, explica Vargas.

Va de negocio

De hecho, el gerente de este encuentro subraya que quienes acudan a la cita van a encontrar, sobre todo, negocio e inversión. “Negocio con clientes potenciales que son las corporates; e inversión, con inversores con tickets elevados capaces de acudir a las rondas que este tipo de scale ups necesitan”.

Diego Vargas, gerente de Al Andalus Innovation Venture Al Andalus Innovation Venture

Por eso, considera que Al Andalus Innovation Venture es una “oportunidad única de mantener reuniones cara a cara con Corporates e inversores durante día y medio con un acceso directo a ellos previamente programados a través de nuestra web app”.

Mientras, los inversores podrán toparse con una “gran concentración de Scale Ups y Startups expositoras con las que mantener reuniones one to one con las que hacer negocio en todos los sentidos, tanto a nivel inversor como sobre todo aplicando todo el I+D de los emprendedores para desarrollar negocios ya consolidados en el caso de las corporates”, defiende el responsable del evento.

Además, en la cita también estarán más de 160 Startups expositoras que podrán mostrar sus empresas. La organización ha preparado un espacio B2B donde todos los asistentes podrán mantener reuniones con el resto de los miembros del ecosistema español que asistan, desde emprendedores a consultoras, pasando por empresas tradicionales que vean en la innovación abierta una oportunidad de crecimiento.

Según destaca la organización, respecto a la primera edición del año pasado Al Andalus Innovation Venture añade un “notable elenco de ponentes internacionales con referentes como Adrián García Aranyos, Presidente Global de Endeavor y uno de los personajes de referencia del ecosistema mundial de emprendimiento, así como Laura González Estefani, referente femenino de la inversión global que tenemos la suerte de que sea española”.

Además, también se va a realizar una acción inédita: un número de inversores y las Startups de Tren Lab comenzarán el evento con Pitches y Networking en el AVE Madrid-Sevilla, “en nuestro propio Vagón Al Andalus Innovation Venture. Sin duda, una apuesta interesante e innovadora realizada por Renfe y Al Andalus”, adelanta Diego Vargas.

Por todo ello, y “dado el crecimiento que esperamos” en esta edición se pasa de dos salas a tres escenarios “donde Corporates, Inversores, miembros del ecosistema de emprendimiento podrán contarnos cuáles son las últimas novedades en el ecosistema por parte de cada uno de ellos”.

Cabe señalar que en la primera convocatoria de Al Andalus Innovation Venture hubo, según la organización, 1.300 asistentes, 150 startups expositoras, 105 inversores, 40 corporates y más de 400 reuniones. En esta segunda edición se espera contar con más de 2.000 asistentes, 130 inversores, 60 corporates y que las reuniones face to face pasen a acercarse al millar. “Sin duda buscamos que Sevilla sea el epicentro nacional de la innovación abierta y de las scale ups en ronda de toda España”, resume Diego Vargas.