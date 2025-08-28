Telefónica se alía con Nvidia y Tech Mahindra para optimizar su red en Alemania a través de la IA

La filial de Telefónica en Alemania está trabajando junto a Nvidia y la consultora tecnológica india Tech Mahindra en el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial (IA) generativa específico para redes de telecomunicaciones con el objetivo de optimizar las operaciones y el mantenimiento de su infraestructura, según ha informado la compañía en un comunicado.

El modelo en el que se está trabajando combina la IA generativa con la automatización, lo cual permitirá, entre otras cuestiones, detectar interrupciones en la red con mayor rapidez y mejorar la calidad del servicio.

"Este modelo aumenta la fiabilidad y la eficiencia de nuestros servicios mediante decisiones basadas en datos y procesos altamente automatizados. Obtenemos mayor autonomía operativa y elevamos la experiencia del cliente a un nuevo nivel", ha valorado el director de Operaciones de Servicio de O2 Telefónica (la marca con la que opera la compañía en el país), Mircea Anghel.

En ese sentido, el modelo procesa datos estructurados, como alarmas y lecturas de contadores, así como información no estructurada, como registros, imágenes y texto, con el objetivo de que la red sea, en la medida de lo posible, autónoma.