Trump hunde el bitcoin

A Donald Trump no le gustan las criptomonedas. Lo dejó claro la semana pasada. A través de su herramienta de comunicación favorita, Twitter, aseguró que no son dinero, que son muy volátiles y que su falta de regulación puede facilitar su uso para actividades delictivas como el tráfico de drogas. Desde que lanzase el mensaje, la maquinaria de su Administración se ha puesto en marcha para respaldar su planteamiento. El resultado, el hundimiento del bitcoin. La criptomoneda más popular ha perdido casi un 25% de su valor en ocho días. El pasado día 9 de julio cotizaba en el entorno de los 12.500 dólares. Pero ayer bajó de los 10.000 dólares por primera vez en tres semanas y ahora su cotización se sitúa en el entorno de los 9.500 dólares.

El tweet de Trump fue el aldabonazo de la dura campaña que su Gobierno ha lanzado contra las criptomonedas y que ha tenido en libra, la que planea lanzar Facebook, la diana de sus críticas. El lunes, siguiendo la estela del presidente americano, su secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, expresó su “seria preocupación” acerca de libra al advertir de su carácter “especulativo” y de su potencial “uso para lavado de dinero”. Mnuchin aseguró que se trata de una cuestión “de seguridad nacional” y que no permitirá a los operadores de monedas digitales operar en la sombra.

La puntilla a las criptomonedas se la dieron ayer los senadores americanos. Facebook acudió a la Cámara a presentar su moneda digital y salió escaldado. Tanto demócratas como republicanos criticaron duramente su proyecto. El senador demócrata Sherrod Brown aseguró que “estaríamos locos si le diésemos [a Facebook] la oportunidad de experimentar con las cuentas bancarias de los ciudadanos” tras los escándalos sobre sus problemas de seguridad. Su colega republicano John Kennedy, en tono irónico, se preguntó qué puede salir mal después de los problemas con la privacidad de los usuarios que ha tenido la red social y de su tardanza en reaccionar a la injerencia rusa en las elecciones de 2016.

En medio de las críticas de Estados Unidos se han colado también las advertencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). La institución que dirige la francesa Christine Lagarde considera que estas monedas deben estar reguladas para proteger a sus usuarios.

Ante el diluvio de críticas recibido, Facebook ha decidido que lo mejor es esperar a que escampe. El encargado del desarrollo de Libra, David Marcus, aseguró que han aprendido de los errores del pasado y que su criptomoneda va a estar regulada y controlada por las autoridades suizas. No obstante, Marcus aseguró que la red social no lanzará su moneda digital hasta que no cuente con todos los permisos necesarios para hacerlo.