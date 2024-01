UPTA plantea una sobrecotización general de 4 euros para que los autónomos puedan cobrar el subsidio

Sobrecotizar un porcentaje mínimo para poder garantizar un subsidio en situaciones de emergencia. Esa es la nueva propuesta de la organización de autónomos UPTA, que va a presentar a los ministerios de Trabajo y al de Seguridad Social un plan para que se puede integrar una cotización adicional a la ya existente que permitiría financiar la inclusión del colectivo de autónomos entre los beneficiarios del subsidio por desempleo, actualmente excluido del mismo.

La asociación apunta que con una nueva cotización del 0,5% sobre la base mínima del tramo 1 del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), establecido en 735,29 euros para este año, se recaudarían unos cuatro euros adicionales por cotizante, que alcanzarían al final de año una cantidad superior a los 13 millones de euros, cuyo importe se destinaría a la puesta en marcha de un subsidio especial para los autónomos, que llevaría fondos adicionales si fueran necesarios, y del que se podrían beneficiar más de 3.000 autónomos, que podrían cobrar esta ayuda mínima de subsistencia y mantener su carrera de cotización de cara a la jubilación.

Según ha destacado el presidente de UPTA, Eduardo Abad, "no es aceptable que los trabajadores por cuenta propia queden desamparados al carecer de los mismos mecanismos de protección social que los trabajadores por cuenta ajena. El compromiso del Ministerio de Trabajo siempre ha sido velar por los trabajadores que por distintas circunstancias han perdido su empleo con una edad superior a los 52 años, conscientes de las dificultades de recolocación en el mercado de trabajo. En el caso de los autónomos, no estamos dispuestos a que esta situación no se contemple igual que a los trabajadores por cuenta ajena", ha subrayado Abad.

UPTA advierte de que la situación actual para miles de autónomos que, por diversas razones, cesan en su actividad económica y agotan la prestación por cese de actividad, resulta "cruel y despiadada", puesto que "se quedan desamparados económicamente al margen del paraguas de la protección social, sin ningún tipo de ayuda o subsidio que les permita disponer de un mínimo económico para subsistir. Nada justifica esta diferencia con el resto de trabajadores y no cesaremos en el empeño de revertir esta anomalía del sistema".