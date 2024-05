Las ventas de la industria se hunden un 12,2% en marzo, su mayor caída en casi cuatro años

La industria española no goza de la mejor salud. Ya el pasado año mostraba una situación preocupante y los expertos no estimaban mejoras para este 2024, más bien advertían de que el declive podría pronunciarse más, en un año marcado por la incertidumbre. Y lo cierto es que los nuevos indicadores no parecen marcar un rumbo distinto. De hecho, lo que reflejan los últimos datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) es que la cifra de negocios de este sector se desplomó un 12,2% en marzo respecto al mismo mes del año previo. Esto supone su mayor caída en casi cuatro años, concretamente desde mayo de 2020, momento en el que nos encontrábamos en plena pandemia.

Así, debido a este retroceso marcado en el mes de marzo, el sector industrial pone fin a dos meses consecutivos de tasas positivas en cuanto a ventas, tras haber experimentado en los meses de enero y febrero alzas del 1,5% y 1,4%, respectivamente.

Esta caída de la facturación en marzo se debió a los descensos interanuales que registraron las ventas en los bienes intermedios (-18,7%), bienes de consumo duraderos (-17,7%), bienes de equipo (-11,9%) y bienes de consumo no duraderos (-8,1%). Sólo la energía logró subir en ventas, lo hizo un 1,9%.

Por otro lado, las ramas que presentaron las mayores caídas en cuanto a ventas en marzo, en tasa interanual, fueron la metalurgia (-25,2%), la fabricación de productos de molinería (-24,1%) y las artes gráficas (-23,5%). Sólo una rama registró un aumento de la facturación: la construcción naval, ferroviaria, aeronáutica y espacial y de vehículos de combate, anotando un alza interanual del 2,4%.

Si observamos los datos corregidos los efectos estacionales y de calendario, vemos que la facturación industrial aumentó un 0,2% interanual en ese tercer mes del año. En cambio, en tasa mensual (marzo sobre febrero), esta registró un descenso del 0,6%, es decir, su mayor caída mensual desde noviembre de 2023.

Asimismo, en el primer trimestre del año, la facturación de este sector se redujo un 3,6% de media. Entre los datos recogidos, destaca el descenso de la fabricación de aparatos domésticos (-16,6%) así como el aumento de la construcción naval, ferroviaria, aeronáutica espacial y de vehículos de combate (+8,3%).

La facturación industrial baja en todas las comunidades

Otro dato destacable es que esta situación es común en el conjunto del territorio nacional. Así, en el mes de marzo, la cifra de negocios de la industria disminuyó en tasa interanual en todas las comunidades autónomas. Entre ellas, las que sobresalieron registrando las mayores caídas interanuales de la facturación fueron Asturias (-22,1%), Comunidad Valenciana (-18,6%), La Rioja (-17,6%), Cantabria (-16,9%) y Madrid (-16,8%).

En contraposición, los descensos más moderadas tuvieron lugar en Canarias (-0,7%), así como en las regiones de Extremadura y Andalucía, anotando ambas un retroceso interanual de las ventas del 1,6%.