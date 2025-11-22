El submarino: ¿Indulto a la vista?

Es la pregunta que se plantean en el arco político, donde hasta los aliados del Gobierno se encuentran expectantes. En diversos ámbitos creen que indultar al fiscal general sería poco menos que el «acabóse», y más en caliente. Pero nadie descarta nada, y más después de que Moncloa fuese pillada a contrapelo con el auto del Supremo. Y es que allí todo son preocupaciones, porque no solo pierden a su hombre de confianza en la Fiscalía, sino que además el hecho se produce con elecciones autonómicas a la vista. Aún peor, hay quienes auguran que García Ortiz podría ser el primero de una larga lista de reveses judiciales.