Acceso

Editoriales

Editorial

El submarino: La sorpresa de Zelenski

La reciente visita del presidente ucraniano a España deparó un acto que cogió a contrapelo...

Zelensky condecora a sor Lucía Caram con la Orden de la Princesa Olga por su ayuda a Ucrania
Zelensky condecora a sor Lucía Caram con la Orden de la Princesa Olga por su ayuda a UcraniaEuropa Press
Editorial
Creada:
Última actualización:

La reciente visita del presidente ucraniano a España deparó un acto que cogió a contrapelo. Y es que ha habido una amplia sorpresa al conocerse que Zelenski tenía en su agenda la imposición de la Orden de la Princesa Olga a la monja sor Lucía Caram, que se hizo famosa una década atrás por sus intervenciones televisivas. La alta condecoración ucraniana venía a reconocer el trabajo humanitario de la religiosa en dicho país, que, según difundió su gobierno, ha visitado el país en más de cuarenta ocasiones.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas