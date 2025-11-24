El submarino: La sorpresa de Zelenski

La reciente visita del presidente ucraniano a España deparó un acto que cogió a contrapelo. Y es que ha habido una amplia sorpresa al conocerse que Zelenski tenía en su agenda la imposición de la Orden de la Princesa Olga a la monja sor Lucía Caram, que se hizo famosa una década atrás por sus intervenciones televisivas. La alta condecoración ucraniana venía a reconocer el trabajo humanitario de la religiosa en dicho país, que, según difundió su gobierno, ha visitado el país en más de cuarenta ocasiones.