Evau 2021: Castells investiga si la selectividad es menos dura en Canarias que en Madrid

¿Qué de verdad hay en la idea de que en algunas comunidades autónomas la selectividad es más difícil que en otras? Aunque los requisitos de la prueba son iguales para toda España, cada comunidad puede variar la dificultad de los exámenes de acceso a la universidad. Castilla y León siempre se ha quejado de que alumnos de otras regiones llegan a sus universidades con las notas hinchadas y quitan plazas a sus propios estudiantes. La ministra de Educación, Isabel Celaá, también admitió haber recibido quejas sobre la exigencia desigual para un alumno que se examina en Canarias, donde supuestamente es más fácil, frente a otro que lo hace en Madrid, por poner un ejemplo.

A la vista de esta circunstancia, el Ministerio de Universidades ya ha decidido encargar un estudio técnico sobre las dificultades de la prueba en las distintas autonomías que permita arrojar luz y despejar las dudas sobre esta polémica recurrente. «No sabemos qué parte es bulo y qué realidad, así que vamos a hacer ya este estudio a partir del cual podamos emprender actuaciones, si fuera necesario. Casi con toda probabilidad se lo encargaremos a la CRUE», manifestó a LA RAZÓN el secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón.

Mientras, la Evau/Ebau de este curso académico no tendrá cambios sustanciales respecto al año pasado en que se adaptó la prueba y se dio a los alumnos más opciones de respuesta en el examen debido a la situación derivada de la pandemia. Pingarrón aseguró que la semana pasada se celebró una reunión entre los ministerios de Educación y Universidades para diseñar la convocatoria y «se van a mantener los mismos criterios». De hecho, ya se ha elaborado el proyecto de orden ministerial. «Desde los dos ministerios queremos garantizar la calidad de las pruebas y, una de las razones para no hacer modificaciones es que los profesores, institutos y colegios tengan la seguridad de que no va a haber un cambio sustancial con respecto a lo que se exigió el año pasado».

Lo que sí experimentará variación es el calendario de exámenes. Si en la última convocatoria los exámenes se hicieron en unas fechas excepcionalmente tardías, la idea es volver a las fechas prepandemia. Es decir, principios de junio, que es cuando se venían convocando en la mayor parte de las autonomías. La idea de que las universidades tengan más tiempo para gestionar los procesos de inscripción, matrícula...