"Efecto foehn": El fenómeno que provocará hoy una "noche infernal", con más de 30 grados de mínima, en estas zonas

La ola de calor llega a su punto álgido este sábado y a partir de mañana habrá un ligero descenso de temperaturas. A lo largo del día de hoy, está previsto que se alcancen temperaturas de hasta 44 grados en el litoral y en el interior sur de Valencia. Por ello, AEMET ha activado el aviso de riesgo extremo en buena parte de la Región de Murcia, Alicante y Valencia.

Pero lo peor no se producirá durante el día. La noche será "infernal", con temperaturas que no bajarán de los 34 grados hasta bien avanzada la madrugada en algunas zonas. Según explica eltiempo.es, "las máximas extremas no serán el único fenómeno con potencial impacto sobre la salud. Esta próxima noche se esperan temperaturas extremadamente altas que interferirán significativamente con el descanso nocturno. El calor nocturno incide especialmente en niños, ancianos, personas con patologías previas y de bajos recursos. Las ciudades acentúan la situación, debido al efecto isla de calor".

Según la previsión de Meteored, las temperaturas rondarán a medianoche los 30 a los 34 grados en puntos de Almería, Región de Murcia, Alicante y en el sur de Valencia. Incluso en plena madrugada, pasadas las tres de la mañana, las temperaturas podrían rebasar los 30 grados en ciudades como Torrevieja, Alicante, Calpe, Denia y Gandía.

¿Cómo es posible que las mínimas sean tan altas como las máximas de otras localidades de España si durante la noche el sol no calienta? Este fenómeno se produce debido al calor acumulado durante el día y la existencia de viento de poniente. Si bien es cierto, que las mínimas bajarán hasta los 24-26 grados, se hará muy difícil dormir sin la ayuda de aparatos de ventilación o de aire acondicionado.

Este episodio inusual de temperaturas nocturnas tal altas se debe al conocido como "efecto foehn", que se produce cuando "un viento incide de forma perpendicular a una cadena montañosa. El aire al remontar la montaña, se reseca y recalienta debido a que al bajar por la ladera contraria, se ve sometido a un aumento de presión. El resultado, es un viento caliente y racheado que mantiene las temperaturas en valores elevados", explican desde Meteored.

Un ligero respiro antes de una nueva subida brusca de las temperaturas

El domingo habrá un ligero cambio en la tendencia de los últimos días debido a la llegada de una vaguada, acompañada de una masa de aire más fresco procedente del norte de la península. Esto provocará que en buena parte del sureste haya un descenso notable de las temperaturas máximas -de entre 5 y seis grados-, siendo especialmente acentuado las zonas de interior y el litoral de Valencia, Alicante y La Región de Murcia. En estas zonas, la bajada podría desplomar las mínimas entre 6 a 12 grados respecto a las registradas el sábado.

De cara a la semana que viene, volverán a subir los termómetros, aunque el lunes seguirán bajando en el sureste, con valores máximos de 34 a 36 grados en el interior y 28-30 en zonas de la costa. Pero será pasajero porque los modelos meteorológicos apuntan que habrá un nuevo episodio de temperaturas muy altas, cuyo punto álgido podría producirse durante la jornada del miércoles, víspera de la fiesta de Santiago.