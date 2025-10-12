Jorge Rey avanza el temporal de los próximos días: las lluvias irán a menos pero se extenderán por toda España

La Dana Alice ha dejado fuertes lluvias desde este pasado viernes. La alerta roja fue activada en varias regiones de la zona del Mediterráneo tras la previsión de precipitaciones que podían ser preocupantes.

Y sobre esta meteorología se ha pronunciado Jorge Rey. En un vídeo publicado en YouTube, el líder de las cabañuelas ha explicado que las tormentas irán a menos a partir de este lunes tras haber afectado en los últimos días la zona del litoral y las Islas Baleares.

Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Fuertes tormentas persistirán este domingo

La influencia de la dana Alice se ha desplazado hacia el área mediterránea norte. Según las predicciones, este domingo las lluvias seguirán siendo persistentes, aunque se prevé que vayan disminuyendo gradualmente su intensidad.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares podrán ser localmente fuertes, incluso muy fuertes en Tarragona y Castellón, donde se ha vuelto a activar la alerta naranja.

Por su parte, el resto de la zona Mediterránea mantendrá su aviso amarillo y ya el lunes, estas precipitaciones irán a menos, extendiéndose por gran parte del territorio.

Las lluvias irán a menos pero seguirán presentes la próxima semana

Tras el paso de la dana, las cabañuelas de Jorge Rey aseguran que las tormentas irán a menos en toda España, aunque seguirán presentes. El área del litoral, la zona del norte de España y las Islas Baleares seguirán sufriendo algunas lluvias con el paso de los días.

No obstante, el aficionado a la meteorología no pierde de vista las borrascas procedentes del Atlántico. Y es que parece que este fenómeno podría afectar a la península próximamente, por lo que el experto queda a la espera de lo que suceda de cara a las próximas semanas.

Un otoño con altas temperaturas

"Las temperaturas van a ser más que agradables", asegura el experto. Y es que a pesar de las lluvias, los termómetros van a seguir alcanzando cifras impropias del otoño. Hasta 30 grados se esperan en zonas del Valle del Guadalquivir.

Según detalla Jorge Rey, se trata de un otoño cálido, donde además las temperaturas seguirán ascendiendo debido a la entrada de frentes atlánticos con vientos de sur.