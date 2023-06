Posible bloqueo escandinavo en julio: qué es y cómo puede afectará al tiempo en España

Junio está a punto de finalizar, un mes caracterizado por la primera ola de calor del verano que ha dejado temperaturas superiores a 44 ºC y por las fuertes tormentas que han afectado a gran parte del país. Normalmente, julio es el mes más cálido y seco del año, pero en el entorno de Escandinavia, se está hablando de la posibilidad de un bloqueo anticiclónico, similar al patrón meteorológico de mayo.¿Cómo será julio? ¿será extremadamente cálido como en 2022 o tendremos una situación muy distinta?

Tras una primera mitad de la primavera extraordinariamente seca y anómalamente calurosa, a partir de la segunda decena del mes de mayo se produjo un cambio radical de tiempo que causó tormentas con fuertes granizadas y temperaturas más frescas en muchas zonas del país. Esto se debió a "un bloqueo de altas presiones en la zona de islas británicas y Escandinavia y a un debilitamiento del anticiclón de las Azores en nuestro ámbito geográfico", señalan desde la web meteorológica Meteored. Es lo que conocemos como el "bloqueo escandinavo". Y algunas predicciones a largo plazo intuyen que el bloqueo escandinavo podría volver en julio.

El mes de julio pinta más húmedo de lo normal en gran parte del cuadrante noreste peninsular Meteored

Samuel Biener, experto de Meteored, explica que desde que comenzó el verano, la atmósfera se está mostrando bastante dinámica a diferencia de los años anteriores. Los centros de acción muestran más dinamismo y así las olas de calor son de menor duración. "A largo plazo, es posible la instalación de altas presiones en la zona de Islandia-Escandinavia que podría favorecer la presencia de aire frío y tormentas en nuestra zona".

¿Será un mes de granizadas catastróficas?

En julio las precipitaciones suelen ser escasas en casi todo el territorio. Sin embargo, es un mes en el que podemos encontrarnos con fuertes tormentas en algunas zonas e, incluso, el temido pedrisco, tan perjudicial para los cultivos. Las previsiones apuntan a que se avecinan semanas con más precipitaciones de lo normal en el cuadrante noreste peninsular, especialmente en el Ibérico sur y en el Pirineo, justo donde las tormentas son más abundantes en esta época del año. Para el resto del país el modelo de referencia de Meteored no atisba anomalías significativas respecto a la climatología de julio, aunque señalan que "habrá que permanecer atentos al mencionado bloqueo, porque podría suponer un recrudecimiento de las tormentas".

¿Más olas de calor?

Julio es conocido por ser un mes de calor intenso, con registros que pueden rebasar los 45 ºC. De hecho, el día 15 comienza la canícula, el periodo más cálido del año. Para este año, en la mayor parte de España se espera un mes de julio muy caluroso, pero sin rebasar los extremos del 2022. En la vertiente cantábrica, valle del Ebro, depresión del Guadalquivir, la mayor parte de las mesetas y los dos archipiélagos, las temperaturas superarán 1 o 2 ºC la media.

Para la primera parte del mes no se esperan calores extremos, las temperaturas serán las propias de esta época en la mayor parte de las regiones. No obstante, para la segunda quincena sí se prevé calor intenso en la Península y en ambos archipiélagos, aunque de momento, afirman desde la web meteorológica, es demasiado pronto para hablar de una ola de calor. Además, explica Samuel Biener, "la temperatura no es el único factor que influye, sino que habrá que tener en cuenta la cizalladura elevada y las irrupciones de aire seco provenientes de Europa o del Sáhara. Estas temperaturas tan altas sí incrementarán las probabilidades".