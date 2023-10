¿Qué es una ciclogénesis explosiva? Esto es todo lo que debes saber sobre el fenómeno que llegará a España según la AEMET

Mañana mismo, 1 de noviembre, se espera la llegada de la borrasca atlántica llamada 'Ciarán' en España. Una nueva borrasca a la que "habrá que prestar especial atención" según ha señalado Rubén del Campo, portavoz de la AEMET. Pues se prevé que sufra un proceso de ciclogénesis explosiva con "vientos muy intensos, precipitaciones generalizadas y nieve en las montañas".

Desde la AEMET explican que Ciarán "sufrirá un proceso de ciclogénesis explosiva. Esto quiere decir que la presión atmosférica en el centro de la borrasca bajará más de 24 hectopascales en menos de 24 horas y esto hará que se trate de una borrasca muy profunda".

Una borrasca que no hará acto de presencia en España hasta "las últimas horas del miércoles, pero en especial el jueves" cuando se esperan rachas fuertes de viento que podrían superar los 100 km/h según advierte la AEMET. Es por ello que es de vital importancia comprender qué es una ciclogénesis explosiva y qué será lo que ocurra en la península durante estos días.

Una ciclogénesis es el nacimiento de un ciclón, según informa Meteored

En primer lugar, hay que saber qué es una ciclogénesis para después comprender qué conlleva que sea explosiva. Tal y como recoge Meteored, una ciclogénesis es la génesis, es decir, el nacimiento, de un ciclón. Es el proceso de "iniciación de una circulación ciclónica en los niveles bajos de la atmósfera". Esto quiere decir que "son sistemas de bajas presiones" en los que el sentido del viento es "antihorario en el hemisferio norte y horario en el hemisferio sur".

Al ocasionarse una ciclogénesis, se produce una caída "más o menos brusca" de la presión atmosférica. Es debido a esto por lo que existen diversos tipos de ciclogénesis, según las escalas que registre.

Por tanto, una ciclogénesis explosiva es la "intensificación" de una ciclogénesis normal que "se produce de forma extraordinariamente rápida". Es importante saber que la ciclogénesis explosiva, dependiendo de su comportamiento, se puede convertir en una secuencia de borrascas muy violentas. A este fenómeno se le conoce como "bomba meteorológica". No obstante, de momento, la AEMET no ha hablado sobre esto, por lo que no se tendría que producir con la llegada de Ciarán.

La ciclogénesis explosiva se forma al chocar "masas de aire muy distintas en cuanto a condiciones de humedad y temperatura" junto con "una serie de precursores dinámicos", según informa Meteored. Además, para que la ciclogénesis sea explosiva "deben coexistir en la forma y momento oportuno una borrasca en niveles bajos que interacciona positivamente con una onda en niveles altos". Esto es lo que ocasionaría "una rápida profundización o amplificación del sistema de bajas presiones en niveles inferiores".

¿Qué efectos tendrá la ciclogénesis explosiva en España?

Además de conocer qué son y cómo se producen, también es importante saber qué efectos tienen. Su principal consecuencia son los fuertes vientos que pueden superar los 100 km/h "e incluso los 150", según advierte Meteored. No obstante, por el momento, la AEMET prevé que las rachas de viento más significativas se darán el jueves en zonas de montaña y en el área del Cantábrico donde "se podrán superar los 100km/h".

Una ciclogénesis explosiva también puede llegar a ocasionar un fuerte oleaje, "dando lugar a duros temporales marítimos que pueden provocar destrozos en las zonas costeras", según alerta Meteored. Por lo que hay que tener especial cuidado en el norte de la península, sobre todo en ciudades costeras de Galicia y Asturias. Por último, este fenómeno también trae consigo lluvias intensas "restringidas al extremo norte" según apunta la AEMET.