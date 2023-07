Ana Pastor y Vicente Vallés, sobre el cara a cara: «No va a ser una sucesión de monólogos entre los candidatos»

Los periodistas Ana Pastor (1977) y Vicente Vallés (1963) serán los encargados de moderar el «cara a cara» entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Se estrenaron en 2015 conduciendo los debates electorales y suman ya ocho años de experiencia. Sin embargo, hasta ahora nunca habían moderado uno con dos candidatos en el escenario.

¿Cómo afrontan su primer «cara a cara»?

Vicente Vallés: Con responsabilidad, como siempre hemos hecho con los debates anteriores que hemos moderado. También con muchas ganas de que salga bien y sea útil para los votantes, que es de lo que se trata: conseguir favorecer la interacción de los dos candidatos y que resulte útil para la gente.

Ana Pastor: La misma palabra utilizaría: la responsabilidad. También a contrarreloj, porque tenemos muy poco tiempo para prepararlo. Sobre todo, es un reto a nivel técnico construir todo el plató, pero también para nosotros sobre cómo focalizar el debate.

El debate está inspirado en el modelo anglosajón. ¿Siguen los debates de otros países?

A. P.: Francia es una buena referencia. De hecho, allí, tener el modelo político que tienen, favorece los «cara a cara». Creo que Estados Unidos, Reino Unido y Francia son las tres referencias más cercanas.

V. V.: Tenemos muchas veces como modelo a los anglosajones, pero porque la tradición es más antigua que la nuestra. En Estados Unidos hay debates desde mucho antes que los hubiera aquí y han ido evolucionando.

¿A quién ven más preparado o quién creen que se puede adaptar mejor al formato del «cara a cara»?

A. P.: No es solo adaptarte al «cara a cara», es adaptarte a la tele, a los temas. También es cómo llegas ese día de cansancio y cuánto conoces a la otra persona. Es muy difícil saberlo porque ahora va a ser diferente, porque es un debate a dos y van a estar sentados. No me atrevería a apostar por uno por todos esos matices.

V. V.: Hay otro elemento y es que a Feijóo no le hemos visto todavía en ningún debate de ámbito nacional, con lo cual no tenemos una experiencia previa de ver a los dos candidatos confrontar, salvo en el Senado, que tiene un formato diferente porque allí no se pueden interpelar en tiempo real, como aquí. Es un formato distinto al que estamos acostumbrados.

¿Quién creen que se juega más de los dos?

A. P.: Los dos: uno, porque el viento de las encuestas le viene de cara y hay expectación de cómo lo va a hacer. Y el otro aspira a revalidar y parece que tiene más piedras en el camino, pero se la juegan de la misma manera. Para los dos es una enorme responsabilidad y no me gustaría ser ninguno ahora mismo.

V. V.: De aquí al lunes van a salir más encuestas, con lo cual, lo que está pasando en los sondeos de hoy puede ser diferente a los del lunes. Es muy difícil que uno se juegue más que el otro.

El último CIS estimaba que en torno a un 35% de españoles todavía tiene que decidir su voto, aunque el barómetro de 2019 indicó que el 95% no había cambiado el voto por el debate. ¿Qué opinan de ese dato y cómo se le da la vuelta?

V. V.: Es muy difícil saber si tiene que pasar algo muy concreto en un debate para que haya un vuelco en el resultado. Lo que creo que también es evidente es que algún efecto tiene, pero valorar exactamente qué porcentaje va a cambiar el voto es indemostrable.

A. P.: Totalmente de acuerdo, considero que un debate siempre tiene efecto.

El grupo Atresmedia ha sido pionero en los «cara a cara» desde 1993 y el récord de audiencia media está en los 13 millones de televidentes. ¿Creen que el momento político invita a pensar que se pueda batir ese récord?

V. V.: No había tantas plataformas cuando se registró el récord para ver ficción como hay ahora. Será difícil que haya muchos más programas a lo largo de este 2023 con la audiencia de este lunes.

A. P.: Seguramente va a ser un dato de audiencia altísimo, pero nuestra preocupación es hacerlo bien. Que luego el resultado acompañe, será fantástico para el grupo, pero estamos focalizados en que las cosas salgan bien.

Más allá de moderar, ¿tienen la intención de ser incisivos en algunas cuestiones para que los candidatos no eludan respuestas y evitar que sea un monólogo contra otro, como ha ocurrido habitualmente en el Senado?

A. P: Eso va a ser imposible porque, para empezar, no ha habido una tasación de tiempos como esa. Esto es un debate en el que dos periodistas vamos a moderar y hacer que haya un debate a través de la pregunta, de la flexibilidad en los tiempos, de los temas que vamos a ir sacando. Pretendemos que sea un debate, está todo inventado.

V. V.: En buena medida también habrá debate en función de nuestros propios silencios, porque ellos van a provocar el debate. Estoy convencidísimo que no va a ser una sucesión de monólogos.