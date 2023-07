Feijóo aclara que el parón de un día en la campaña se debe a una lumbalgia y espera "aguantar" hasta el 23J

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aclarado este miércoles que el parón de esta jornada en su campaña electoral se debe a una lumbalgia que sufrió ayer martes, aunque ha subrayado que se encuentra "activo" y espera "aguantar" los días que restan hasta las elecciones generales del domingo.

Así lo ha aclarado en una entrevista concedida a LaSexta, en la que Feijóo ha sido interpelado por el motivo de la suspensión de sus mítines en La Palma y Tenerife este miércoles, ante lo que el líder de los populares ha explicado que el martes, al salir de una entrevista en Espejo Público, sufrió "un tirón en la espalda" que ha resultado ser una lumbalgia.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha indicado que ha recibido medicación "me tuvieron que inyectar un urbason" para poder realizar su mitin de esa jornada en Palma de Mallorca, acto al que llegó ayer cuando estaba empezado, pero al terminar, valoró junto a su equipo el no acudir a las Islas Canarias por la lumbalgia, además de por los incendios que asolan la zona porque "no le parece razonable".

Feijóo indicó que está acusando el hecho de llevar "tres semanas sin hacer deporte", según ha indicado, antes de precisar que, cuando sufrió la lumbalgia, lo pasó "francamente mal". No obstante, ha visitado a un fisioterapeuta al que había acudido antes de la entrevista con Al Rojo Vivo y tiene previsto viajar a Valencia a las 19.00 horas de esta tarde.

Respecto al resto de la campaña, el presidente del PP ha asegurado que "espera aguantar". "Estoy con medicación, sigo activo y por supuesto intentaré acabar la campaña, con dolor o sin él", ha zanjado.

De esta manera aclaraba que su ausencia no se debía que fuera a participar, por sorpresa, en el debate que se celebrará esta noche en RTVE entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal ya que apuntó que él es una persona "previsible" y desde el primer momento declinó la participación en lo que no considera ni si quiera un debate ya que "han vetado a PNV, ERC y Bildu" socios del gobierno a los que necesita Sánchez y Díaz y sin los cuales no podrá gobernar, apuntó.