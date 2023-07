El recuento definitivo del 23J, pendiente del voto exterior de Madrid

Nunca tantos partidos han estado tan pendientes del voto exterior como en esta ocasión. Las elecciones generales del pasado domingo dibujaron un escenario muy difícil de gobernar. En el bloque de la derecha es inviable, ante la falta de apoyos parlamentarios, y en el de la izquierda, la solución pasa por conseguir la abstención de Junts. Pero la aritmética es endiablada y al igual que si en esa hipotética investidura, un diputado se equivoca, este escenario podría cambiar antes, si finalmente el recuento del voto del Censo de Españoles Residentes Ausentes en el Exterior (CERA), varía mueve algún escaño en favor del bloque de la derecha y lo pierde la izquierda, el PSOE necesitaría directamente el «sí» del partido de Carles Puigdemont y, Junts Per Catalunya elevaría el precio de su apoyo.

La expectativa, así, en el PSOE y en el PP, –y en todo el bloque de la izquierda– es de máximos. Al cierre de esta edición, la batalla se concentraba en Madrid, donde el recuento todavía no había acabado, una vez descartada la posibilidad de que el recuento en Tarragona y en Gerona cambiara el tablero político. Ahora,todo el foco se sitúa en Madrid, donde los populares están a 1.749 votos de conseguir un escaño más, por lo que se le robaría al PSOE. En la Comunidad de Madrid, los populares cuentan con 15 diputados, cinco más que en las últimas elecciones generales de 2019 y los socialistas tienen once, uno más que hace cuatro años.

Durante esta semana, en todos los cuarteles generales de los partidos se ha contado con la posibilidad real de que la investidura de Sánchez quede truncada por este voto, aunque en el PSOE siempre han limitado esta posibilidad, puesto que tradicionalmente el voto CERA siempre ha beneficiado a los socialistas. De hecho, según los datos del Ministerio del Interior, el PSOE fue el partido más votado tanto en abril como en noviembre de 2019 en el extranjero.

Los bloques resultantes de las elecciones generales se encuentran a 172 escaños para el bloque de izquierdas y 171 escaños para el de la derecha. El vuelco real se tornaba en dos posibilidades y una quedó descartada en la media tarde de ayer. El escenario que decayó era que el PP arrebatara un escaño a Junts en Gerona. La única variable que todavía continúa abierta es que el PP arrebate al PSOE el último escaño en Madrid. El recuento no había terminado al cierre de esta edición y con toda seguridad se conozca en la mañana de hoy. En la Comunidad de Madrid hay 46.394 votos correspondientes del exterior.

En Gerona, el PP se ha quedado a 253 votos de «robar» el escaño de Junts, según apunta el PP. En Tarragona, los socialistas podían disputarle un escaño a Junts. Finalmente, se quedaron a 1.298 votos de conseguir el escaño que estaba en juego.

La expectación también se encontraba en Cantabria, no por el baile de escaños, sino porque hubo posibilidades reales de que el voto procedente del exterior se quedara sin contabilizar, después de que no llegaran las cajas de votos a tiempo a la Junta Electoral. Tras estudiar la situación y después de que presentaran alegaciones los grupos políticos, los votos fueron admitidos. La posibilidad era que los populares se hicieran con el escaño de Vox. Finalmente no ocurrió, aunque los populares son los más votados, una vez contabilizado el voto exterior.

El baile de escaños se concentraba en Cantabria, Gerona, Lérida y Madrid favor del PP. En contra, podían perder, Salamanca, Teruel y Ceuta. Los socialistas confiaban en Tarragona, Cuenca, Málaga, Ceuta, Huesca, Santa Cruz de Tenerife–donde se disputa el escaño con Sumar–, Salamanca y en retener Albacete, como finalmente sucedió. No hubo pérdida de escaños para ningún partido. Así, ni los socialistas ni los populares lograron los escaños disputados en Cantabria, Gerona y Tarragona. Los bloques de la izquierda solo pueden moverse en Madrid.

Finalmente, tras una larga jornada de recuento, el PSOE acabó imponiéndose en el casi todas las provincias, aunque ello no produjera variación de escaños. Los socialistas fueron primera fuerza en Tarragona, Navarra en el escrutinio del voto CERA. También en Almería, en Murcia, Córdoba, Baleares y Jaén. Los socialistas ganaron el voto cera en toda la comunidad de Castilla-La Mancha y en todo País Vasco. Se alzaron como primera fuerza en Sevilla, Huelva y Salamanca, Cuenca, Segovia, Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona, Los populares han sido los más votados en Cantabria, Orense, Lugo, La Coruña Pontevedra,La Rioja, Cádiz, Soria, Zamora, Melilla y Málaga.

El voto CERA ha representado en estas elecciones tan solo el 10,04% de los 2,3 millones de españoles registrados en el censo exterior. Votaron 233.688 de residentes en el extranjero. La participación aumentó un 4% más que en los últimos comicios de 2019.