El voto por correo agita la campaña de las elecciones generales por las quejas

El voto por correo ha entrado en campaña. El plazo para la solicitud acaba este mismo jueves, aunque empieza a multiplicarse la preocupación porque muchos ciudadanos ya lo han pedido desde hace mucho tiempo (se puede solicitar desde el 30 de mayo) y siguen esperando a recibir la documentación, que incluye las papeletas, en casa. El plazo para recibir la documentación acaba el 20 de julio (está abierto desde el 3 de julio). Sin ese paso, los ciudadanos que han hecho la solicitud de voto por correo no pueden ir a votar y tampoco lo podrán hacer ya en un colegio porque han quedado excluidos del censo presencial por solicitar el voto por correo.

Ante este escenario tan complejo, en un mitin de campaña en Murcia acompañado por José María Aznar, el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado este miércoles que en 24 horas acaba el plazo para solicitarlo y ha pedido a los carteros de España que «trabajen al máximo, mañana, tarde y noche» y que sepan que «custodian algo que es sagrado de los españoles que es su voto».

Por ello, ha insistido en pedirles que «repartan todos los votos antes de que venza el plazo para que todos puedan ejercer los derechos fundamentales». El líder del PP ha reconocido el esfuerzo de los funcionarios de Correos, a los que ha prometido pagar las horas extra- si no se las pagan- en el primer Consejo de Ministros que presida.

Tras esas palabras de Feijóo, Correos ha replicado en un comunicado, aunque sin hacer referencia explícita a Feijóo, que abonará a sus trabajadores todos los conceptos retributivos relacionados con las Elecciones Generales del próximo 23 de julio en su nómina.

En este sentido, ha defendido que dispone de las partidas presupuestarias necesarias para abonar todos estos conceptos retributivos por el 23J, que están ya aprobadas y serán abonados en la nómina correspondiente.

La empresa pública asegura que está haciendo todos los esfuerzos necesarios para garantizar el buen funcionamiento del voto por correo y, en este sentido, ha reclutado ya a 19.400 trabajadores extra. «Correos seguirá contratando todos los efectivos que sean necesarios para garantizar el voto por correo en las Elecciones Generales del 23 de julio», ha añadido, en el comunicado, reivindicando que las contrataciones efectuadas superan ampliamente las 12.000 solicitadas por las organizaciones sindicales.

La empresa tiene un gran volumen de trabajo porque, una vez termine de repartir las papeletas y la documentación, el plazo para que los ciudadanos vayan a las oficinas a depositar el voto concluye el 20 de julio.

Hasta el momento, según datos de organizaciones sindicales como CSIF, más de dos millones de personas han solicitado el voto por correo. Es decir, ya se ha batido el récord, situado en 1,4 millones en las elecciones de 2016.

En paralelo, algunas voces sindicales, se muestran muy críticas con el Gobierno por la gestión que está haciendo. Regino Martín, de CCOO, ha acusado a Correos de no «estar tomándose el voto por correo en serio».

«Ahora pensamos que es cierto que el presidente de Correos no está facilitando el voto y el Gobierno no parece que esté encariñado con que la gente vaya a votar», ha señalado Martín en «Telemadrid», quien considera que no se está contratando a suficientes personas para que se pueda repartir la documentación a los ciudadanos que han pedido el voto por correo.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ha acusado a Alberto Núñez Feijóo de manipular y socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones por sus declaraciones sobre Correos. Sánchez ha sido cuestionado por estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN celebrada en Vilna (Lituania) y ha enmarcado las palabras de Feijóo en las «manipulaciones» que a su juicio ha venido desplegando el PP a lo largo de la legislatura. El presidente del Gobierno ha señalado que a lo largo de los últimos años ha sufrido una oposición basada en mentiras, manipulaciones y maldades.