Yolanda Díaz pisa el acelerador en los territorios en los que el PSOE pierde fuerza

Empieza una semana de alto voltaje electoral en la que Sumar ya tiene definida su estrategia a seguir hasta el 23J. Todavía quedan dos semanas de campaña, pero la vicepresidenta Yolanda Díaz ya ha dado pistas de su modus operandi para revalidar el gobierno de coalición de izquierdas. Y no es otro que pisar el acelerador en los territorios en los que las encuestas ofrecen peores pronósticos electorales para su aliado en La Moncloa, el PSOE.

La vicepresidenta arrancó la campaña en La Coruña el jueves y hasta ahora ha visitado Zaragoza, Valencia y Andalucía. Hoy será el turno de Palma de Mallorca. En Sevilla, la líder de Sumar sembró la semilla que irá abonando en los próximos días: apelar al votante socialista «decepcionado» con los suyos. Pedir una oportunidad a aquellos votantes de Sánchez que, a su juicio, tiene dudas sobre si votar a su opción tradicional o decantarse por Sumar. Pidió el voto porque «Sumar vale doble» y explicó que el objetivo era tener un Gobierno de coalición progresista en el que tener más poder que en el actual. «Nos ha costado mucho sacar cosas dentro del Gobierno progresista, he tardado nueve meses en sacar el SMI, no era la patronal quien no lo entendía, eran nuestros socios».

«Solo si tenemos un Sumar muy grande podemos tener un Gobierno progresista en España», advirtió. En el cuartel general de Sumar ya ven un cambio de tendencia en las encuestas. «Hay remontada», aseguró Díaz, que confía en afianzar sus resultados en la última semana de campaña. Para reeditar una coalición de Gobierno, PSOE y Sumar necesitan llegar, como mínimo, a los 150 escaños. A día de hoy, los socialistas pierden fuelle en las comunidades donde peor resultado sacaron el pasado 28M. Andalucía es una plaza que los del PSOE ven hoy difícil y por eso centralizan sus esfuerzos en Cataluña, como ya publicó este diario. Aragón era otro feudo socialista ahora perdido.

A día de hoy, según la última encuesta del CIS, hasta un 60,5% duda hoy entre votar al PSOE y Sumar. Es en este nicho de votos donde Díaz quiere irrumpir en campaña. Otro nicho muy importante en esta campaña electoral es el femenino. La vicepresidenta Yolanda Díaz lleva días tratando de apelar a este electorado y dar máxima visibilidad a la agenda feminista. Este martes, la ministra protagonizará un acto sobre feminismos junto a su portavoz en la materia, Elisabeth Duval. «Andalucía es decisiva. Si la Andalucía progresista, las madres y las abuelas se movilizan, si las mujeres se movilizan, vamos a ganar las elecciones», insistió desde Sevilla. Precisamente, según el CIS, hay un 13,6% de mujeres que duda entre varios partidos, y casi un 40% de mujeres de entre 25 y 44 años tiene esa indecisión entre Sumar y el PSOE.

Sobre el cara a cara de este lunes, la vicepresidenta lo despreció: «Los debates convertidos en zascas entre dos hombres van a aportar muy poco a nuestro país», zanjó.