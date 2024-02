10 errores que debes evitar al iniciar una startup

Estos errores pueden tener un impacto significativo en el crecimiento y sostenibilidad de la startup. Por ello, es importante reconocerlos y prevenirlos desde el principio.

No tener un plan de negocios establecido

Muchos empiezan en la industria sin tener un plan de negocios claro, lo cuales resulta crucial al buscar financiamiento y orientar las decisiones comerciales. Para ello, es necesario establecer objetivos, los productos o servicios a ofrecer y definir cómo se desea expandir el negocio. Asimismo, involucrar a los líderes de los diferentes departamentos en discusiones estratégicas, permitiéndonos obtener una visión más amplia de lo que se desea lograr.

No proteger su propiedad intelectual

Es importante tener en cuenta que al desarrollar un producto, la ley no lo protege automáticamente como nuestro. Esto se aplica no solo a la marca o empresa en sí, sino también a cualquier tipo de contenido que utilice. Si no se protege adecuadamente la propiedad intelectual, existe el riesgo de que un competidor la reclame y genere consecuencias negativas para el negocio. Estas van desde multas hasta restricciones empresariales e incluso pérdida de nuestra ventaja competitiva.

Hacerlo todo por nuestra cuenta

Cuando se inicia un negocio, debemos estar dispuesto a desempeñar todo tipo de funciones, pero no significa que podamos sacar adelante todo por nuestra cuenta. Este es uno de los errores comunes en las startup, pero afortunadamente es posible abordarlo complementando nuestras labores. Esto mediante la delegación y contratación de personal que ayude al crecimiento y realización de objetivos de la organización.

No ajustar nuestra estrategia de acuerdo al rendimiento

Como ya mencionamos, una estrategia nos servirá de guía conforme consolidemos nuestra startup.Por lo tanto, es necesario consultar regularmente nuestro plan de negocio y realizar ajustes si no avanzamos en la dirección correcta. Para lograrlo, debemos prestar atención a comentarios de clientes,satisfacción de los empleados y expectativas de los inversores, además de tener en cuenta nuestros propios objetivos comerciales.

Desorganización laboral dentro de la startup

La falta de organización puede tener consecuencias negativas en la gestión del tiempo y recursos de una startup. Esto a su vez conlleva retrasos en la entrega de productos o servicios, lo cual afecta directamente la reputación de la empresa. Además de que puede dar lugar a confusiones en la colaboración entre equipos, lo que llevaría a cometer errores y conflictos internos.

Asociarse con inversores equivocados

Asociarse con inversores equivocados es uno de los errores más perjudiciales para una startup. Ya sea porque no compartan la misma visión u objetivos o que no cuenten con los conocimientos y comprensión adecuados del mercado. Esto llevaría a una falta de alineación estratégica y toma de decisiones equivocada. Especialmente, cuando estos ejercen más presión de la que deberían sobre los proyectos de las compañía.

Invertir en recursos innecesarios

Destinar los limitados recursos de una startup para herramientas o elementos no esenciales puede reducir drásticamente su capital. Esto pondría en peligro la dirección de la empresa cuando surjan cambios drásticos en las tendencias del mercado y la marca no tenga cómo abordarlos. Lo que puede resultar en incapacidad para financiar operaciones, cambios en la infraestructura o inversiones clave para su crecimiento y sostenibilidad.

Contratación excesiva de personal

Otro de los errores comunes en las startup es utilizar la financiación para reclutar personal excesivamente, especialmente cargos especializados o de tiempo completo. Cuando ya cuentan con personal existente que podría desempeñar la misma función. Además de ser una carga adicional para el presupuesto, implica la necesidad de instruirlos, lo cual se complica aún más al extender la lista de incorporación.

Miedo al fracaso, uno de los errores comunes en las startup

Cuando se trata de un negocio nuevo, es importante tener en cuenta que no todo saldrá bien desde el principio. Pero no se debe tener miedo de probar nuevas cosas y aprender de los errores. Recordemos que el fracaso es fundamental para alcanzar el éxito. Por lo que experimentar cosas nuevas resultará muy productivo para el futuro del negocio.

Dar mucho o poco poder al cliente

En cualquier medio, los clientes son el punto de inflexión de una marca. Su satisfacción puede catapultar el éxito de la empresa, mientras que las malas reseñas pueden tener un impacto negativo. Si bien es claro que son importantes, también es crucial mantener un equilibrio. No hay que tener miedo de los clientes ni entregarles el control total. Una sola persona no basta para cambiar una idea de negocio o hundir una empresa.