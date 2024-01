Una startup crea una IA para proteger a los menores en el acceso a contenido para adultos

Una startup española ha asumido el reto de salvar a los pequeños del acceso al contenido para adultos que hay en la web. Los desarrolladores han empleado la Inteligencia Artificial para crear esta herramienta de protección de menores que fue lanzada a nivel global. Se trata de todo un desafío, pero a la vez, de una posibilidad creciente de proteger la inocencia de niños que navegan continuamente en Internet.

Es así como Bouncer Digital es fiel representante de la innovación española que destaca en todo el entorno digital. Su propuesta tecnológica ofrece una solución eficiente y también una contribución significativa a la seguridad y la confianza en el acelerado mundo digital de hoy. Su aplicación puede destacar dentro de un entorno en el que existe poca presencia de control por parte de los que emiten información.

Sobran los motivos para crear una aplicación de protección de menores

Según un informe de Save The Children, la cifra sobre el consumo de contenido adulto por parte de menores hasta los 13 años es alarmante. El documento reporta que el 50% de los adolescentes de 13 años en España ha visto alguna vez material para adultos. Incluso, señala que 7 de cada 10 menores lo consume con regularidad. En función de esto, las autoridades han generado leyes y normativas que buscan minimizar estas estadísticas.

Aunque es completa responsabilidad de los padres, sabemos que los chicos pueden ingeniárselas para usar cualquier dispositivo con acceso a la web. Por tal motivo, se ha generado gran preocupación sobre su exposición involuntaria a materiales inapropiados. La startup Bouncer Digital, consciente de esta vulnerabilidad y problema, ha tenido la iniciativa de abordarlo de manera activa con una potente herramienta basada en IA.

Es importante concientizar, sobre todo a los propios menores, de la necesidad de no tener acceso a contenido que sencillamente no está destinado para ellos. No obstante, puede ser todo un desafío en este acelerado mundo en el que la mayoría necesita obtener y compartir información. Por suerte, cada vez más las autoridades toman las riendas, así como desarrolladores de todo el mundo, ahora, desde España.

¿Cómo funciona la aplicación?

La App, hasta ahora, es capaz de analizar documentos de identidad de 250 países, para así validad las edades de los usuarios. Para usarla, debe descargarse de forma gratuita en la tienda de Android o iOS y seguir las instrucciones para confirmar la edad. Tiene reconocimiento facial y biométrico para asegurarse de que el usuario del móvil es adulto y así permitir accesos a ciertas webs. Además, esta herramienta puede, desde analizar y filtrar contenido hasta establecer un escudo protector si descubre una falsa identidad.

Bouncer Digital garantiza el anonimato de los usuarios ya que se apega al Reglamento Europeo de Protección de Datos. Si desde un dispositivo se intenta consumir algún tipo de contenido para adultos, la aplicación mostrará un “Ok” al verificar si la edad es apropiada. Finalmente, no se emitirá alguna información que revele los datos de ese usuario ni se establecerá un historial de navegación o inicio de sesión.

Perspectivas a futuro

Esta aplicación de la startup española, no solo se trata de una solución tecnológica, sino de un compromiso con la comunidad. Así que, además de los expertos en el mundo digital, también colaboran con especialistas en infancia, tecnólogos y legisladores. De esta manera, buscan que los padres y tutores sientan la confianza necesaria de que los más pequeños no se expongan a información sensible.

En definitiva, Con esta herramienta se entiende que la seguridad digital no es solo responsabilidad de la tecnología, sino también de la comunidad. Es por eso que su herramienta fomenta la conciencia y la educación sobre el uso seguro de la web entre los padres, tutores y educadores. En este sentido, en la startup se muestran entusiastas de convertirse en una aliada digital para los padres de todo el mundo.

Esta iniciativa destaca, cómo la tecnología en manos de visionarios responsables, puede desempeñar un papel fundamental en la protección de menores en lo digital. La aplicación de IA espera establecer una barrera de protección y promover una cultura de seguridad y conciencia en Internet. El gran objetivo es garantizar que los menores naveguen por la web sin poner en jaque sus valores.