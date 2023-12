Cybertruck: la última locura de Elon Musk llega al mercado con dos años de retraso

El 22 de noviembre de 2019, Elon Musk salía al escenario para presentar al mundo la nueva locura creada por Tesla: el Cybertruck. Una presentación que no estuvo exenta de polémica, ya que uno de sus colaboradores, Franz von Holzhausen, destrozó su cristal supuestamente indestructible al lanzar una bola maciza contra él.

Ahora, más de cuatro años después de su presentación, el Cybertruck es una realidad. Eso sí, con algunos cambios y retrasos importantes con respecto a lo que el magnate prometió durante la conferencia.

Precio mucho más alto

Para empezar, el modelo base tendrá finalmente un precio de 61000 dólares (unos 56300 euros), aproximadamente un 52% más de lo anunciado. Además, el nuevo vehículo estrella de Tesla llega más de dos años tarde, si tenemos en cuenta que anunciaron que las primeras unidades comenzarían a venderse en 2021.

Haciendo un inciso, podemos darle algo de margen a Musk dado que hemos vivido una pandemia mundial de por medio, pero lo que no podemos pasar por alto es el modelo ‘económico’ que anunciaron y que no estará disponible hasta 2025.

Lo que sí está disponible actualmente son los otros dos modelos del Cybertruck: uno con tracción a las cuatro ruedas, que tendrá un precio de 80000 dólares (73900 euros), y un modelo premium, apodado como Cyberbeast, que saldrá a la venta por 100.000 dólares (92370 euros). Aunque las primeras unidades ya se están enviando a los compradores, ambos estarán disponibles a partir del próximo año.

El otro dato crucial tiene que ver con la autonomía. Algo más de 400 kilómetros por carga para el modelo base y unos 515 para el premium. Comparándolo con otros competidores directos, que alcanzan autonomías similares por mucho menos precio, parece que la jugada no les ha salido del todo bien.

2025, el nuevo horizonte

Musk anunció el mes pasado que Tesla realmente comenzará a producir estos vehículos en 2025, cuando espera alcanzar una producción de 250.000 unidades al año. Pero cualquiera que aún no haya hecho una reserva, a pesar de que Tesla afirma que más de un millón de personas ya lo han hecho, podría tener que esperar aún más.

A pesar de esto, no podemos negar que el Cybertruck es un gran avance para Tesla. Es el primer vehículo nuevo que el fabricante de automóviles eléctricos ha producido en tres años y, en un negocio basado en la novedad como el de los automóviles, parece mucho tiempo.

Además, es la primera incursión de Tesla en el negocio de las camionetas pickup, especialmente rentable en Estados Unidos, que se encuentra inmerso en plena transición hacia los vehículos eléctricos. En definitiva, el fabricante de automóviles más valioso del mundo en capitalización bursátil no ha logrado el éxito esperado, tal y como demuestra que el precio de las acciones de Tesla cayera un 1,8% tras el anuncio del lanzamiento después del evento.

Por su parte, Elon Musk está constantemente en las noticias, y no siempre de manera positiva. La semana pasad, el también director de tecnología y propietario de X (antigua Twitter) le dijo a los anunciantes "Váyanse a la mierda" desde el escenario de una conferencia del New York Times, lo que no parece traducirse precisamente en confianza para los inversores.