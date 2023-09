Ron Wayne: el cofundador olvidado de Apple que cambió millones en acciones por solo 2000 dólares

El origen de Apple, que ya va camino de cumplir 50 años, es conocido. O quizá solo en parte. La historia casi mitológica de la compañía la sitúa en un garaje de la familia de Steve Jobs, donde él y Steve Wozniak comenzaron a poner en marcha el imperio de la que hoy es la compañía más valorada del mundo.

Pero en la historia de Apple hubo un tercer cofundador. Su nombre es Ron Wayne y si es conocido por algo es por haber vendido su participación en la empresa por una suma que hoy produce estupefacción viendo la cotización actual de la tecnológica.

Sin embargo, aunque su tiempo en Apple fue breve, su impacto en la formación inicial de la empresa fue significativo.

Ronald Wayne, el cofundador olvidado de Apple y diseñador de su primer logo

Ronald Wayne, junto con Steve Wozniak y Steve Jobs, redactó un contrato de asociación original el 1 de abril de 1976, creando la Apple Computer Company (ahora Apple Inc.).

Pero, ¿cómo llegamos hasta ahí? Lo cierto es que Wayne fue seleccionado por Jobs e incluido como propietario del 10% para arbitrar cualquier disputa que pudiera surgir entre el difunto cofundador (que tenía un 45%) y su entonces amigo Wozniak (poseedor del otro 45%).

Wayne, quien a sus 88 años aún vive en Pahrump, Nevada, y se ha ganado la vida con una carrera que combina los números y las letras, nació en Cleveland, Ohio, el 17 de mayo de 1934.

Se formó como dibujante técnico en la School of Industrial Art High School en Nueva York. En 1956, a la edad de 22 años, se mudó a California. En 1971, Wayne inició su primer negocio diseñando y fabricando máquinas tragamonedas. Sin embargo, esta empresa fracasó en su primer año de operación. Antes de unirse a Apple, Wayne trabajó en Atari, donde conoció a Steve Jobs. Durante su tiempo en Atari, Wayne diseñó la primera carcasa de metal del que sería el primer ordenador de Apple.

Lo que es menos conocido de su paso es que también fue el diseñador del primer logo de la compañía, aquel con Isaac Newton, y de buena parte de sus primeros manuales de producto.

Vendió su participación por apenas 2.000 dólares; ahora, el 10% de Apple valdría unos 250.000 millones de dólares

Wayne, en una imagen reciente de su web Archivo

Aunque apoyaba completamente la empresa, Wayne decidió separarse formalmente de esta ella solo 12 días después de su inicio al no ver clara la liquidez de la emprea.

Vendió su participación del 10% a Jobs y Wozniak por 800 dólares y un año después aceptó un pago final de 1.500 extra para renunciar a cualquier posible reclamo futuro que pudiera hacer contra Apple, que ya se había incorporado.

Wayne, sin embargo, dijo en 2013 que prefiere ni pensarlo:

Jobs y Woz no tenían dos centavos juntando todo lo que tenían. Yo tenía una casa, tenía un coche y tenía una cuenta corriente.

Cuando se redactó [el acuerdo de asociación], Jobs salió e hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Consiguió un contrato con un lugar llamado The Byte Shop para venderles un cierto número de ordenadores. Hizo exactamente lo que se suponía que debía hacer y pidió prestados 15.000 dólares para los materiales necesarios para cumplir con el pedido. Perfectamente apropiado.

El único problema era que, según había oído, The Byte Shop tenía una pésima reputación por no pagar sus facturas. Si esto explotaba, ¿cómo se iban a devolver esos 15.000 dólares? ¿Tienen ellos [Jobs y Wozniak] el dinero? No. ¿Estaba yo disponible? Si.

El precio de las acciones a su venta y el que tendría ahora mismo sería de unos 250.000 millones.

No fue su única mala maniobra con su pasado en Apple. Vendió la copia del documento fundacional en la década de 1990 por solo 500 dólares. En 2011, se subastó por 1,3 millones de dólares.

Después de dejar Apple, Wayne continuó con su vida y se dedicó a varios proyectos. Uno de los aspectos más notables de su vida posterior a Apple es que se convirtió en autor y ha escrito tres libros.