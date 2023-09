¿Será la IA una burbuja como las criptomonedas? Este es el factor clave

¿Alguien recuerda cuando se decía que el bitcoin nunca dejaría de subir? ¿Y de la fiebre de los NFT y la Web3? ¿Y de lo mucho que se habló del metaverso? ¿Quizá nos hagamos la misma pregunta en un tiempo con ChatGPT o la inteligencia artificial generativa en general?

Cuesta ver en perspectiva que apenas han pasado tres años desde el comienzo de la pandemia por COVID-19, que supuso un antes y un después en muchos mercados online, incluyendo el de las criptomonedas… Lo que tampoco se supo ver en ese momento que aquella subida exponencial hasta los 60.000 dólares de valoración del bitcoin sería también el comienzo de un precipicio que sigue hasta ahora.

Aunque no son pocas las voces que mantienen que el bitcoin y otras criptomonedas más fuertes tendrán a la largo un peso importante —así como la tecnología blockchain que hay tras ellas—, es innegable que aquel techo que tocaron y la destrucción de muchas de ellas está rodeado de un halo de burbuja.

Auge y caída del mundo cripto: cuando el FOMO pudo con todo

El pinchazo fue tremendo. Desde celebridades hasta estudiantes de secundaria se sumaron a la tendencia desde 2020 hasta finales de 2022. Surgieron nuevas industrias, con emprendedores creando exchanges para comprar monedas digitales y servicios relacionados. Pero todo eso demostró estar, cuanto menos, sobredimensionado.

En mayo de 2022, una red llamada Terra colapsó en lo que se considera el primer gran corralito cripto. En diciembre, Sam Bankman-Fried, el caballero blanco y joven del sector, fue arrestado por cargos que incluyen blanqueo de dinero y fraude bursátil. Ya este año, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó cargos contra empresas de criptomonedas, incluidas Binance y Coinbase.

Zeke Faux, un reportero de Bloomberg experto en nuevas tecnologías repasa en su nuevo libro Number Go Up lo que él llama "la burbuja más grande jamás vista" y sus consecuencias cuando estalló. El título se refiere al mantra entre los defensores de Bitcoin de que el valor de la moneda siempre aumentaría, lo cual, por supuesto, no sucedió.

Antes del lanzamiento de su libro, Faux discutió por qué la burbuja cripto se infló tanto, las diferencias en la exageración en torno a las criptomonedas y la IA, y por qué Bankman-Fried fue tan bueno captando atención.

Faux señala que “con tasas de interés tan bajas y el dinero tan barato en esos años, tenía sentido que los inversores institucionales hicieran grandes apuestas en ideas incluso super especulativas”. Además, destaca el papel del FOMO (el miedo a perderse algo o quedar fuera) incluso para los grandes inversores.

¿Pero es comparable con la IA?

Sin embargo, al comparar la burbuja cripto con la IA generativa, Faux menciona que, a diferencia de la criptomoneda, la IA generativa ha creado algo que la gente realmente quiere usar. Mientras que las criptomonedas prometían revolucionar las finanzas, la experiencia real de usarlas no era tan sencilla, sin fricciones ni desde luego barata por las comisiones.

Frente a esto, herramientas como ChatGPT y otras tantas han irrumpido con propuestas gratuitas de inicio y con resultados palpables. Ese es para Faux el factor clave.

Faux también comenta sobre su relación con Sam Bankman-Fried, a quien siguió, destacando su habilidad para captar la atención de los medios. A pesar de su accesibilidad y disposición para hablar con los periodistas, Faux advierte sobre tomar lecciones de él, especialmente después de su arresto, y dice que en el mundo de la IA no hay un personaje tan identificado

Faux dice que lo que ha pasado es un reflejo de que “es esencial que las empresas tengan un impacto real en el mundo. Las empresas basadas únicamente en exageraciones y fanfarronerías pueden alcanzar grandes valoraciones, pero a largo plazo, deben tener alguna base en la realidad para tener éxito”.