“La tecnología puede cambiar la vida de las personas, y eso me llena mucho"

¿Por qué decide estudiar Ingeniería de Telecomunicación?

Desde muy pequeña tenía un montón de curiosidad por la tecnología. Sabía que iba a trabajar en algo relacionado con ella. Era muy curiosa y me encantaba cacharrear con todas las cosas, con todos los dispositivos que había por casa. Es verdad que yo era muy buena en matemáticas y en física. Mi hermana mayor estudió teleco. Veía su trayectoria y las salidas profesionales, porque es verdad que te garantiza una carrera profesional y en muchos sectores, así que seguí los pasos de mi hermana.

Se habla mucho de los referentes que deben tener las niñas a la hora de poder elegir este tipo de carreras. ¿Cree que sin la referencia de su hermana hubiera elegido teleco?

Pues a lo mejor no. Es verdad que tener un referente, alguien que te inspire, que la conozcas y le pongas cara, ayuda muchísimo a tomar la decisión.

¿Tenían alguna experiencia previa o algún familiar cercano que se dedicara a este sector?

No. La inspiración fue mi hermana. Tal cual.

¿Qué fue lo más duro de estudiar una carrera como teleco?

Desde pequeñita, he sido siempre muy buen estudiante pero el llegar a una carrera así de difícil, lo más duro fue suspender mi primera asignatura (se ríe), porque nunca me había pasado. Fue en primero de carrera y recuerdo llorarle a mi madre por teléfono, cuestionándome si estaba en la carrera apropiada. Además, ¡había estudiado! Porque si no estudias, es lo que te mereces, pero habiendo estudiado y esforzándote, el no tener el aprobado es un shock. Pero, por otro lado, este tipo de carreras te dan las capacidades y las habilidades para luego afrontar a futuro otras cosas totalmente distintas. La forma en la que estudias no siempre te vale, por lo que tienes que abrir mucho la mente, tienes que estar muy atento. Todo ese tipo de habilidades me los ha dado de la carrera. Pero no echo de menos la época de la carrera (se vuelve a reír). De hecho, en épocas con más estrés sueño todavía que me falta alguna asignatura para aprobar. Son carreras muy duras, pero tienen esa parte buena que te dan muchas, muchas salidas y muchas habilidades de cara al futuro.

¿Qué es lo que más le gustó de la carrera?

Me gusta mucho la parte electrónica. Mi proyecto de final de carrera fue un dron. Al acabar la carrera entré en un programa de talento de HP que buscaban en España gente que tuviera una nota de corte de un 8,25 o más en la carrera. Estaba en Irlanda en aquel momento haciendo mi proyecto final de carrera, apliqué por internet y me llamaron para la entrevista. Ahí fui ingeniera de producto de servidores y después me saltó en LinkedIn la oportunidad de Intel y me presenté. Lo curioso era que en aquel momento, el que era el CEO de Intel, hizo una inversión muy grande en drones. Por eso cuando hice la entrevista, todo el mundo decía “estás en la empresa correcta en el momento correcto”.

Ese dron lo tengo en casa, está hecho a mano, no tiene nada que ver con los de ahora, por supuesto, pero lo hice yo. Y estoy súper orgullosa de ese dron.

Cuando estudiaba, ¿qué quería ser?

Desde pequeñita he querido hacer muchísimas cosas. He sido una pequeña observadora e imitadora. Iba al supermercado, veía las cajeras y en casa jugaba a ser cajera. Pero cualquier cosa de tecnología que apareciese con cables, con electrónica, me encantaba.

Me gusta mucho las asignaturas de electrónica. Mi profesor del proyecto final de carrera tiene una empresa que trabaja para proyectos de la NASA. Me alucinaba los rovers, los robots que mandan a Marte. Apliqué al programa de HP porque miraba muchas cosas de la NASA y HP tenía un proyecto con ellos. Es el destino. Dentro de teleco hay muchas ramas. Yo sabía que me gustaba más la parte del hardware por el tema de la electrónica. Fíjate que en primero de carrera me suspendieron en electrónica, pero le puse tanto hincapié que luego me acabó gustando. Lo típico que te esfuerzas tanto que luego le coges el gustillo. Pues eso me pasó a mí. Me suspendieron en primero electrónica y en segundo ya la adoraba.

Por lo que cuenta, acaba en el sector de tecnología casi de casualidad.

Sí, por esas búsquedas que hacía, donde me saltó el programa de HP.

¿Qué le ha dado el sector de tecnología para que se quedase en él?

Me ha enseñado que la tecnología ayuda en las vidas en el día a día. Eso me llena mucho. Me gusta presentar la tecnología como un avance, sobre todo cuando ayuda, por ejemplo, a la sanidad, que es tan importante. Tengo un equipo de ingenieros alrededor de Europa y cuando me dicen que tenemos una oportunidad con un cliente, les pregunto por el caso, porque me interesa saber si estamos ayudando a mejorar algo de la vida de las personas. Me parece un aliciente muy bueno.

Pero ya no está en el día a día de esa construcción.

Exacto. Empecé ahí, pero soy muy habladora (se ríe), y sabía que en algún momento de mi vida iba a pasar de ser manager, a gestionar un equipo, porque me gusta mucho la comunicación, me gusta mucho hablar con la gente. Durante la pandemia motivaba mucho a la gente y se nota un antes y un después. La actitud de las personas cambia muchísimo cuando hablas de tú a tú. Durante la pandemia estábamos cada uno en nuestra casa. Hice un taller de CrossFit y hacíamos CrossFit dos veces por semana para motivar a la gente. No estoy certificada en CrossFit ni nada, pero un compañero mío sí. Entre él y yo montamos unas clases y hacíamos CrossFit online (Se ríe). Eso motivó muchísimo a la gente y también me llamó mucho la atención, porque cada vez que veía a la gente más motivada en esa época que estábamos ahí encerrados, me llenaba.

Eso también me vino bien. En Estados Unidos fue seleccionada también en un programa dentro de Intel, en la parte de inteligencia artificial, y allí me di cuenta también de que me gustaba mucho interactuar con la gente. Era un departamento totalmente diferente y me gustaba mucho esas relaciones interpersonales.

¿Echa de menos el cacharrear, como se suele decir?

No lo dejo nunca de lado, aunque no me dedique a ello. Siempre me intereso por lo que está pasando, soy una persona inquieta y me intereso muchísimo. De hecho, cuando traen alguna demo soy la primera en pedir que me la enseñen. Me sigue gustando esa parte y no la quiero dejar. Creo que es fundamental seguir con esa parte también.

Lidera un equipo de 22 ingenieros. El perfil será mayoritariamente masculino y mayores que usted.

Sí. De hecho, tengo gente muy senior, pero también más junior. Es un equipo muy diverso.

¿Cómo es su día a día?

Lo primero son reuniones 1 a 1, porque al final es un reto para mí el poder estar con un equipo europeo en el que no los ves cara a cara (lo que facilita mucho las cosas). Así que siempre tengo reuniones 1 a 1, todas las semanas con todos los de mi equipo.

¿Todas las semanas? ¿Con los 22?

Sí, mínimo. A veces si tengo viajes, las paso a cada dos semanas. Pero sí, intento tener mucha comunicación porque es la única forma de crear la relación con el equipo que están cada uno en una punta del mapa. Es la única forma que me lo permite. Además, tenemos unos objetivos en diferentes unidades de negocio: PCs, la de servidores, la parte de redes... Hablamos de los objetivos, oportunidades, clientes, incidencias que puedan tener, escalar problemas, etcétera. Además, tengo que hablar con todas las unidades de negocio para estar al día de lo que necesitan, de si mi equipo necesita algo con las multinacionales (como HP o Lenovo) y tengo reuniones con clientes también.

¿Qué es más difícil, estar al día en las cosas técnicas o la gestión de personas?

La gestión de personas es más complicada porque entra mucho también la parte cultural. No sabes lo que está pasando cada persona en sus casas, no sabes la situación que tienen cada uno en sus casas. Tengo gente de Israel. Imagínate ahora mismo reportándome… Saber motivar o mantener la motivación en ciertas situaciones o ciertos momentos de la vida es muy importante. Una persona sin motivación no trabaja igual que una persona motivada. Como son técnicos intento buscar mucho su interés. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le apasiona esta persona? Cuando tú me has preguntado ¿qué es lo que te gusta? Yo decía todo el tema del espacio. Intento buscar que cada una de esas personas tenga un poquito de tiempo para su plan de desarrollo en esa cosa que les apasiona.

¿Que tiene que tener una persona para trabajar con usted?

Actitud. Valoro muchísimo la actitud, porque si tienes buena actitud, el aprendizaje te puede llevar más o menos tiempo, pero al final lo aprendes. Por supuesto, si tienes un background técnico o te interesa la tecnología, conmigo lo tienes fácil.

¿Se puede hacer carrera en el sector tecnológico sin ser ingeniero?

Sí, de hecho ahora hay muchas carreras nuevas. El científico del dato, por ejemplo.

Tiene tanto las hard skills de teleco, pero muchas de soft o power skills. ¿Qué le ha ayudado más?

Ambas. Tienen que convivir ambas para que haya un poco de éxito. La gente de mi carrera era muy introvertida. Cuando había que hacer una presentación, muy poca gente levantaba la mano. El tener soft skill es un plus añadido que te ayuda muchísimo más a evolucionar y a tener más éxito. Totalmente.

¿Vienen dadas o se pueden trabajar?

Yo las he trabajado mucho porque me ha gustado también. He hecho cursos de presentaciones efectivas en público desde la universidad. A mí ya me gustaba todo esto porque yo me sentía cómoda presentando. Pero es verdad que para todo necesitas también prepararte y formarte. Si te formas muy bien y tienes la actitud correcta puedes llegar a ser muy buen comunicador también.

¿Qué es lo más difícil de su trabajo?

La parte está de mantener la motivación en ciertas situaciones. El equipo es tan diverso que el interés de una persona que es más senior a lo mejor no es el mismo de una junior. Entonces el entender perfectamente qué es lo que necesitan para mí es lo más difícil, pero lo más bonito cuando lo encuentras.

Llevaba año y medio en ese puesto.

Empecé de manager durante la pandemia pero solo del sur de EMEA. Me ascendieron hace año y medio a directora de EMEA.

¿Cómo se toma el equipo su ascenso?

Tengo un equipo que es una joya. Hice las entrevistas para el nuevo puesto a la vuelta de mi baja maternal. Mucha gente de mi equipo, durante mi baja, me ponía recomendaciones en LinkedIn. Siempre me han reconocido porque soy una persona joven que trae ideas nuevas, a veces válidas y a veces no, pero son ideas y se consideran.

¿Tuvo miedo o el síndrome del impostor, o no le afecta?

Tenía miedo porque fui muy rápido. Llevaba muy poco de mánager cuando sale esta oportunidad. Pero me lancé porque me gusta. Es un progreso y te trae muchos beneficios. Sí, me apetecía. Acababa de ser madre y me apetecía seguir progresando. Organizándote se puede llegar a progresar y a seguir creciendo.

¿Cuál es el siguiente reto que tiene en la cabeza?

Me gustaría continuar siendo manager sin dejar la parte tecnológica porque está en mi ADN. ¿Reto? Seguir progresando. Estando en Estados Unidos me di cuenta también de que me gusta mucho interactuar con otras regiones. Estoy abierta a seguir progresando. Soy joven, me queda mucho por descubrir. En Intel ponen muy fácil la conciliación, te da mucha flexibilidad. En la compañía hay muchísimos departamentos y hay muchas opciones.

Se habla mucho del tema de las role model. ¿Se consideras rol model?

Sí, porque creo que al igual que una madre y un padre para sus hijos tiene que ser un ejemplo a seguir, si yo quiero que mi equipo sea de una determinada forma, la primera que se porta así soy yo. Por ejemplo, en Intel hay que hacer unos cursos de formación todos los años: soy de las primeras que los termino para que mi equipo los termine a tiempo. O en temas de tecnología, yo quiero estar siempre al día porque quiero que mi equipo también esté al día.

La actitud es súper importante. Intento traer mi mejor actitud, hay días mejores, días peores, pero yo intento traer lo mejor porque creo que eso les va a beneficiar y creo que pueden imitarlo de alguna forma como rol model.

¿Está cansada de que le hagan le pregunten por ser mujer e ingeniería?

No estoy cansada porque me doy cuenta de que somos muy pocas mujeres en el sector. Tenemos un grupo dentro de Intel con el que intentamos, con programas y yendo a charlas a las universidades, inspirar a los nuevos talentos femeninos a que les pueda interesar la tecnología. No estoy cansada porque hacen falta más mujeres. Me gusta mucho participar en debates para inspirar. A lo mejor si mi hermana no hubiera sido mi inspiración, a no hubiera decidido esta carrera. Necesitamos también poner caras a esos referentes.

¿Qué es de lo que se sientes más orgullosa?

Ser una mujer reconocida en el sector. ¡Y mi madre ya ni te cuento! Cada vez que salgo en algún artículo a la primera a la que se lo mando es a mi madre porque es la que más se va a alegrar. Que mis padres también se sientan orgullosos de mi, porque al final todo esto es gracias a ellos: me han pagado la educación y me han hecho ser la persona que soy (se emociona). Haber empezado aquí fue un poco de suerte, que se juntan los planetas y caes justo en el momento concreto con esa necesidad.

Está embarazada de su segundo hijo. ¿Qué le haría sentir más orgullo: que sus padres presuman de hija o que sus hijos presuman de madre?

Que alguien de tu familia, y más tus hijos, que es lo más querido para una madre, se sientan orgullosos de ti, es un chute de emoción. Me encantaría que mi hija estuviera orgullosa.

¿Que le dejaran de ver como la excepción?

Me encantaría que hubiera más directivas, que nos den la oportunidad a las mujeres. Porque, al fin y al cabo, alguien empezó en su momento y nos ha servido de inspiración. Me encantaría ser inspiración y que haya muchos más puestos de directivas. Eso no te lo voy a negar. O sea, son ambas cosas: que no fuera algo extraordinario, pero que mis hijos se sientan orgullosos de su madre por ser su madre, no por el puesto que lleva.

Lleva diferentes líneas de negocio bajo su paraguas. ¿Cuál es la que te resulta más interesante, la que pueda ser más innovadora? ¿Dónde crees que va a haber más noticias de cara al futuro?

Me ha llamado mucho la atención la inteligencia artificial pero es un poco trampa, porque está en todas las unidades de negocio. Creo que nos va a aportar mucho beneficio. Tiene mucho futuro y necesitas tener conocimientos para poder progresar, porque o te subes a la ola o la pierdes.

¿Nos acostumbraremos a ello y dejaremos de llamarla inteligencia artificial?

Llegará un momento en que sí.

¿Qué papel juega Intel en la inteligencia artificial?

Intel es el motor de rendimiento, es la tecnología que no ves pero que le da rendimiento. Es la gasolina, el motor.

¿Un sueño por cumplir?

Algo relacionado con el espacio. Crear un rover, un robotito de estos que se mandan a Marte, el gran desconocido. Sí, se ha ido varias veces, pero en realidad no se ha evolucionado mucho. Va muy despacio. Algo relacionado con el espacio sería un sueño que yo no sé si llegará, pero bueno, pues como imaginar es gratis…