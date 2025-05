10 días, 0 respuestas: Sánchez no aporta luz al apagón

El Gobierno sigue sin respuestas que expliquen el "cero energético" que se produjo el lunes 28 de abril. Diez días después, el balance es paupérrimo. Desde Moncloa se limitan a pedir "tiempo" y tratan de desviar el debate hacia cuestiones ideológicas: alimentando el choque contra las eléctricas y planteando un modelo alternativo a las nucleares. Un trampantojo para que la atención no se centre en lo importante: si no se saben las causas, no puede atajarse el problema y el apagón podría volver a repetirse.

El presidente del Gobierno acudió ayer al Congreso de los Diputados para informar sobre las últimas novedades al respecto y lo hizo con un discurso vacío de contenido concreto, sin datos concluyentes que poder aportar todavía, y sin anuncios para el refuerzo de un sistema que se fue a negro durante 12 horas. Un anuncio podría ser interpretado como una debilidad y como un reconocimiento de las vulnerabilidades que provocaron el siniestro.

A falta de información esclarecedora sobre el cero eléctrico, el jefe del Ejecutivo hilvanó -durante casi una hora- un discurso triunfalista en la respuesta al siniestro; reivindicando la fortaleza del sistema eléctrico español, "uno de los más seguros y garantistas", dijo; apostando por un modelo de transición ecológica que demoniza a las nucleares y criticando a la oposición por "pontificar" mientras se vende al "mejor pagador". "Frente a la visión apocalíptica y catastrofista de los que nunca creen en España, la sociedad española demostró su grandeza".

En Moncloa preocupa que la sensación de caos, tras el apagón y el colapso ferroviario, se imponga y tratan de exhibir gestión y un triunfalismo forzado sobre la fortaleza del sistema y la reacción cívica al siniestro. La estrategia del Ejecutivo es ir al choque contra el PP y las eléctricas, tratando de buscar un antagonista para evitar asumir responsabilidades y desviar el foco de lo verdaderamente trascendente que es saber qué ocurrió para evitar que vuelva a producirse.