El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha dado positivo en coronavirus y ha pedido perdón por haber celebrado este domingo un mitin multitudinario en Vistalegre, en Madrid, al que asistieron en torno a 9.000 personas.

En un comunicado, Vox ha explicado que han tenido conocimiento del contagio de Ortega Smith hoy, tras someterse a las pruebas del Covid-19 y ha cargado contra el Gobierno de Sánchez por no haber tomado antes medidas contra el coronavirus y responsabiliza al Ejecutivo por no haber suspendido el acto del pasado domingo en Vistalegre. “Tuvimos la candidez de creer que este Gobierno antepondría al menos la salud de los españoles antes que su agenda propagandística. Y es un error, el fiarnos de este Gobierno, en el que no deberíamos haber caído”, ha dicho Vox en su escrito.

“Aunque nos planteamos suspenderlo por el Coronavirus Covid-19, decidimos seguir adelante al ver que el Gobierno permitía que se celebraran manifestaciones por toda España, partidos de fútbol y actos religiosos. Entendimos que habría sido irresponsable generar alarma suspendiendo un acto público mientras el resto del país seguía funcionando con normalidad. Aunque animamos a quien fuera población de riesgo a quedarse en casa, siguiendo el acto por streaming, no podemos ocultar que fue un error por el que pedimos perdón”, recoge el comunicado de la formación verde.

“Tuvimos la candidez de creer que este gobierno antepondría al menos la salud de los españoles antes que su agenda propagandística. Y es un error, el fiarnos de este gobierno, en el que no deberíamos haber caído. Nos era difícil creer que los responsables de gestionar la crisis sanitaria y la coordinadora del Comité Interministerial sobre el coronavirus, Carmen Calvo, estaban en una manifestación con miles de personas, y salían manifestaciones por toda España apoyadas por todos los partidos políticos que tienen responsabilidades de gobierno (PSOE, PP, UP, Cs y separatistas)”, afirma el partido de Santiago Abascal. Y añade: “Nos alarma ver las fotografías de miembros del gobierno con guantes de látex en la manifestación, como nos han alarmado las drásticas medidas que el gobierno ha tomado pocas horas después de celebrarse las manifestaciones, lo que evidencia que el gobierno conocía el alcance de la amenaza, y que no ha hecho nada por contenerla”.

Además el partido que lidera Santiago Abascal ha anunciado que todos sus diputados se acogerán al teletrabajo.