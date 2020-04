El Gobierno paraliza en la aduana 5.000 kilos de mascarillas para Madrid y Valencia

Ayer llegó al aeropuerto de Zaragoza un cargamento con más de media tonelada de mascarillas quirúrgicas procedente de Pudong (China) pero el cierre de la Aduana de dicho aeropuerto entre las 15:00 de ayer y las 9:00 de esta mañana ha provocado que este precioso cargamento de material sanitario haya estado 13 horas arrinconado cuando cada minuto cuenta para salvar vidas en la lucha contra la epidemia de Coronavirus.

El destino de estas mascarillas -un cargamento de 5.608 kilos en total- son los sistemas sanitarios de Madrid y Valencia donde los profesionales médicos luchan a brazo partido con medidas de protección que a veces no son suficientes y que precisamente este envío venía a paliar. En una comunicación recibida por las autoridades sanitarias madrileñas desde Zaragoza se puede leer: “Ya tenemos todo listo. Estamos esperando a que active la AEAT el manifiesto de descarga para poder lanzar despacho. Mañana a partir de las 9:00 de la mañana podremos daros noticias”. La AEAT, Agencia Estatal de la Administración Tributaria, depende del Ministerio de Hacienda y debe certificar cualquier entrada de mercancías en nuestro país.

La semana pasada, durante la tercera videoconferencia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó con presidentes autonómicos, el líder del Ejecutivo admitió que la entrega de material para luchar contra el coronavirus va con retraso pero este caso en concreto es más sangrante ya que se trata de un material que ya se encuentra en nuestro país y que, por no agilizar un trámite, un organismo del Gobierno está retrasando. En aquella ocasión varios presidentes recriminaron a Sánchez que no haya contado con las autonomías antes de anunciar el cierre de actividades no esenciales.