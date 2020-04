Vox sospecha que el Gobierno no contabiliza las muertes de los mayores

El Grupo Vox ha registrado en el Congreso una Proposición no de Ley para asegurarse de que el Gobierno está llevando a cabo un recuento “real” del número de fallecidos.

La diputada por Murcia Lourdes Méndez y el portavoz del Grupo Vox en la comisión de Sanidad, Juan Luis Steegmann subrayan la “ineficacia del Gobierno”. Destacan que han pedido que se realicen test obligatorios en las residencias de mayores, informes forenses para todos los que hayan podido fallecer con sospecha de coronavirus y un sistema digitalizado.

Tal y como advierten, en las estimaciones del Ejecutivo no se han registrado todas aquellas personas que han fallecido no por causas directamente relacionadas con la pandemia, sino por agravamientos en enfermedades preexistentes que no han podido contar con una asistencia sanitaria a tiempo a causa del colapso. “Nos parece absolutamente necesario que se contabilicen todas y cada una de las muertes que se están produciendo por coronavirus, dado que existen evidencias de que el número oficial de fallecimientos no responde a la realidad”, destacan los diputados de Vox. Además, subrayan que son los jueces, los responsables de los registros, los profesionales de las funerarias, los directores de las residencias de ancianos los que denuncian que estas cifras no se ajustan a la realidad.

Además, Vox insiste en que se deben realizar estudios forenses en todos los fallecidos cuya muerte no ha sido confirmada por la Covid-19, pero en la que existe una sospecha -fallo multiorgánico, distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria aguda, neumonía o coagulopatía, para certificar la muerte-.

Además, piden que se elabore un registro digitalizado y simultáneo, permanentemente actualizado con datos totales sobre los fallecidos por la Covid-19.