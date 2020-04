Olona (Vox) compara a Antonio Ferreras y a Ana Pastor con la Gestapo

En su cara a cara con el vicepresidente Iglesias durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, la diputada de Vox por Granada Macarena Olona, ha explicado punto a punto lo que su partido considera un plan sistemático llevado a cabo por “el Gobierno social comunista” para implantar, aprovechando la tragedia provocada por el virus de Wuhan, para “imponer” en España un régimen “totalitario y comunista” de inspiración chavista.

Uno de los puntos fundamentales de la estrategia que estaría siguiendo el Ejecutivo, concretamente el cuarto de los señalados por la portavoz del partido de Iglesias, consistiría en “el control de la opinión monitorizando las redes sociales, identificando las corrientes de opinión críticas y censurando al disidente”. “¿Cómo?” se proguntó Olona retóricamente. “A través del ministerio de la verdad que han creado de manera paraestatal y en el que empresas destacadas Newtral y Maldita, es decir, el señor Ferreras, la señor Pastor o el señor Roures; son la Gestapo que vigila la verdad oficial”.

“Señor vicepresidente, su modelo es Venezuela y está siguiendo paso a paso el camino que siguió ese demócrata, en sus propias palabras, llamado Hugo Chávez para convertir Venezuela en una pura miseria”. Estas han sido las palabras con las que la diputada de Vox ha iniciado su ataque al vicepresidente Iglesias para pasar a detallar, en cinco puntos, el plan que según Vox estaría guiando al Gobierno. El primero de estos pasos es la “destrucción de nuestra nación” aprovechando en su beneficio la actual pandemia de manera análoga a como el régimen chavista aprovechó la tragedia de Vargas de 1999, un fatal corrimiento de tierras que “sepultó a 50.000 almas” en palabras de Olona. En segundo lugar estaría el control del aparato de información del Estado, algo que Iglesias ya habría conseguido después de que Sánchez haya blindado su presencia en la comisión que controla los servicios de información.

En tercer lugar el control de los medios de comunicación: “Han prostituido Televisión Española, han regado con millones de euros los medios de comunicación afectos al régimen y lo que hacen es perseguir a los periodistas libres que se levantan con voz crítica”, acusó la diputada de Vox.

Tras el cuarto punto, aquel en el que se acusaba a los periodistas Ferreras, Pastor y al empresario Roures, de formar una suerte de “ministerio de la Verdad” encargado del control de la opinión, Macarena Olona destacó que el objetivo final sería acabar con su propio partido, Vox. “Al adversario político no pueden eliminarlo físicamente, pero no me cabe la menor duda de que van a intentar muy singularmente ilegalizar nuestra formación política”, ha señalado Olona.

Visiblemente incómodo tras la andanada de la diputada alicantina, el vicepresidente afirmo que Olona "Se desacredita con la intervención que acaba de hacer. Esta Cámara y nuestra sociedad no se merece que este Gobierno dedique ni medio segundo a quien, en unas circunstancias difíciles como las que estamos viviendo, dedica su tiempo para preguntar y controlar al Gobierno para hablar de Venezuela y La Sexta”.