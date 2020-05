El Congreso aprueba la prórroga del estado de alarma entre advertencias de que será la última

53 días después, el Congreso de los Diputados ha aprobado una nueva prórroga del estado de alarma. La cuarta y la que menos apoyos ha concitado entre las fuerzas políticas que componen el arco parlamentario. El Gobierno logró ayer cerrar “in extremis” los votos favorables de Ciudadanos y el PNV, lo que ha permitido que la posición del PP, que finalmente se ha abstenido, haya sido intrascendente. De este modo, Pedro Sánchez logra salvar la prórroga y obtiene 15 días más de excepcionalidad para pilotar de la desescalada, pero también para ir tejiendo el “plan B” -que dice no tener- y que desde los partidos de la oposición le han requerido para poner coto al estado de alarma.

La práctica totalidad de las formaciones han advertido al presidente de que la de hoy será la última prórroga que permitirán. La votación salió adelante con los 178 votos de PSOE, Unidas Podemos, Más País, Ciudadanos, Compromís, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, PRC y Teruel Existe. En contra, se unieron los independentistas catalanes de Junts per Catalunya, ERC y la CUP, junto a Vox. Y en la abstención compartieron espacio populares, nacionalistas gallegos y abertzales.

El presidente del Gobierno defendió que sería “un error absoluto, total e imperdonable” levantar el estado de alarma y pidió mantener unas semanas más, sin especificar cuántas, la excepcionalidad para “controlar de manera definitiva” al virus. El jefe del Ejecutivo también anticipó que cuando se alcance la Fase 1 en toda España, a partir del 11 de mayo, se declarará el luto oficial y en el momento que se llegue a “la nueva normalidad” habrá un gran acto de homenaje a las víctimas, en el que el Gobierno lleva días trabajando y del que ya han informado al jefe del Estado.

El líder del PP, Pablo Casado finalmente se decantó por la abstención con un discurso muy crítico contra el Gobierno a quien acusó de coaccionar con que si no se aprobaba dicha prórroga sería el caos. “El caos es usted”. Consideró que si le hubieran insultado un poco más en sus réplicas “lo mismo hasta le votábamos”, ironizó. Y se preguntó, si dentro de 15 días se decantan por el “no” “¿nos mandará al general de la Guardia Civil?". También afeó que traten de responsabilizar a los populares de los muertos por la Covid si no apoyaban la prórroga del estado de alarma convirtiendo a los parados en “rehenes” y tratando a los españoles como los perros de Pavlov con “prueba y error”. Además, insistió en que sin esa medida de excepción hay alternativa, que lo de ahora era un estado de excepción encubierto y que existen, entre otras, más de seis leyes. “El problema es usted, es un error absoluto”, le espetó.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal volvió a insistir en el “no” y dejó la puerta abierta a una moción de censura contra Pedro Sánchez para así testar los apoyos del Gobierno y que los diputados se retraten. Además, advirtió de que desde el partido instarían a una manifestación con vehículos y preguntó si el ministro del Interior pensaba prohibir también ese derecho. Además, le dijo a Sánchez que no confunda “solidaridad con mansedumbre” y le recriminó que “consciente o inconsciente” haya permitido que “el estado de alarma se convierta en el instrumento de un partido comunista totalitario para destruir el empleo y a las clases medias” además del pluralismo político.

Desde Unidas Podemos, el presidente de su grupo parlamentario, Jaume Asens, calificó de “indecente” la actitud del Partido Popular y Vox en el Pleno: “No tiene parangón en Europa”. A su juicio, el presidente popular, Pablo Casado, Asens ha desaprovechado su “oportunidad de estar a la altura” como “alguien que aspira a ser presidente”. El portavoz morado también fue muy duro con la posición de Esquerra. Criticó que el grupo de Gabriel Rufián vote en contra y le ha lanzado una advertencia: “La competencia de ERC con Junts per Cataluña sólo nos conducirá al precipicio de Vox”. A este respecto reclamó a Rufián “más Tardà y menos Torra", en referencia a las declaraciones que Joan Tardà ha realizado en los últimos días en torno a la necesidad de que Esquerra se abstuviera en la votación de hoy. Por todo ello, Asens pidió a ERC un cambio de posición y “recuperar la fraternidad y el republicanismo frente al virus de la confrontación identitaria”.

Por su parte, Inés Arrimadas defendió desde su escaño el acuerdo con el Gobierno para votar “sí” a la prórroga. Dijo que los naranjas tratan de ser “útiles” y se mostró convencida de que el presidente del Gobierno no tiene un plan "B" y que dejaría a los españoles “desprotegidos”. Además, les recordó a los grupos parlamentarios que no se votaba hoy el apoyo al Gobierno de Sánchez ni era una investidura y que los apoyos de Cs eran para la prórroga.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, apoyó la prórroga y, al tiempo, lanzó duras críticas a Sánchez. Le censuró que el Gobierno presentara “una desescalada sin consensuar y con un criterio general”, el de la provincia, “más propia del modelo francés que de un estado de las autonomías”. Esteban destacó el enfoque “constructivo” con el que el PNV ha afrontado esta negociación con el objetivo de que “aclarar las cosas y que se haga en este decreto”, especialmente en lo que concierne a la incorporación de “la cogobernanza y la codecisión” en la transición hacia la nueva normalidad.

Parte de los 75 “noes” se armaron con los 13 votos en contra de Esquerra Republicana. El partido independentista que hasta ahora se había abstenido en las tres primeas prórrogas, viró ayer al no y escenificó las fisuras que existen ya en el bloque de la moción de censura. Mediante un discurso muy crítico, el portavoz Gabriel Rufián confirmaba que su no se fundamentaba en el 'no’ del Gobierno a negociar con ERC". Igual que hace 15 días, pero ahora con la fuerza del botón en rojo, ERC volvió a sentenciar la legislatura: “Sin diálogo, simplemente no hay legislatura”, avisó. De hecho recordó a Pedro Sánchez quienes habían sido los socios de su investidura y visibilizó su minoría parlamentaria: “Facilitar la investidura no es gratis, es compromiso electoral”, le advirtió.

Otros ocho “noes” desde JxCAT. La diputada Laura Borràs acusó a Pedro Sánchez de que a pesar de haber asegurado el pasado sábado que no había “plan b”, al final ha recurrido al “plan C”. “Con C de Ciudadanos”, para prorrogar el estado de alarma. Censuró también, al igual que Gabriel Rufián, la falta de diálogo. “Usted dice que quiere ser escuchado pero lo que en realidad pretende es ser obedecido”, criticó. En su turno, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua confirmó su abstención justificando que "acabar con el confinamiento "conllevaría sumar más incertidumbre a la que ya lleva la ciudadanía. Sin embargo, en la línea de ERC y JxCAT pasó a advertir al Gobierno. “O todos somos responsables o algo se quiebra. Todo tiene su tiempo y su límite”. Los dos diputados de la CUP también se sumaron al bloque del “no”, como en las anteriores prórrogas al estado de alarma. Su portavoz Mireia Vehí, negó que el estado de alarma fuera la única medida posible para controlar la pandemia y subrayó que “siempre hay alternativa desde la izquierda”. Acusó al Gobierno de “regalar” el dinero a la banca y a las grandes fortunas. Desde Foro, Isidro Martínez Oblanca, confirmó su voto en contra y reprochó al Gobierno que las medidas adoptadas son más propias de un estado de excepción.

Aval de Más País, Compromís y los grupos canarios

El portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, lamentó “la ceremonia de la frivolidad” protagonizada por el Gobierno y la oposición en estos días: “No pueden jugar con lo que no les pertenece, con el esfuerzo, la disciplina y las esperanzas del pueblo español”. Errejón criticó duramente la actitud del Gobierno a la hora de no negociar con sus socios de investidura la aprobación de esta cuarta prórroga: “La suficiencia es mala consejera. Ustedes salen hoy de esta cámara con menos apoyos y menos plumas y las van a necesitar. Tienen que cuidar a sus apoyos. No basta con Vox para llamar a filas. No se puede utilizar el chantaje porque funciona mejor la persuasión”. Por todo ello, reclamó a Sánchez “cuidar al bloque que le hizo presidente”, ante la evidencia de que “esa mayoría se ha ido resquebrajando”. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, votó a favor, mientras que el diputado del BNG, Néstor Rego, se abstuvo. Los dos partidos canarios, Coalición Canaria y Nueva Canarias, también apoyaron la prórroga. Tanto Ana Oramas como Pedro Quevedo pusieron en valor que el Gobierno se haya puesto en contacto en las últimas horas con ellos para entablar cauces de diálogo y reclamaron medidas ante la situación de emergencia económica y social que atravesará la comunidad canaria en los próximos meses por su dependencia del turismo internacional.