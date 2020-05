Iglesias admite que no fueron capaces de “dimensionar” la crisis

El vicepresidente tercero y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha reconocido este domingo que, al igual que otros gobiernos, no fueron capaces de “dimensionar” lo que se les venía encima. En este sentido, afirma que si pudiera volver a atrás y supiera cuál iba a ser la evolución de la crisis sanitaria del coronavirus le habría gustado actuar “antes”, pero ha defendido en todo caso la gestión del Gobierno frente a la pandemia, contra la que actuó, ha dicho, de manera “muy estricta” desde el principio.

De esta forma ha respondido Iglesias en una entrevista con Matías Prats y Mónica Carrillo, en Antena 3, preguntado sobre si el Ejecutivo reaccionó tarde ante las advertencias que ya a finales de enero y después en febrero realizó la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre esta epidemia. “Si pudiéramos volver atrás en el tiempo y supiéramos lo que iba a significar esta pandemia, pues claro que a todos nos hubiera gustado actuar antes, a todos”, ha manifestado el líder de Podemos, quien ha pedido “no hacer política” con esto porque ni los partidos de la oposición ni los medios de comunicación fueron capaces de prever “algo que era muy difícil de prever”. Aún así, ha recalcado que el Gobierno actuó de forma “muy estricta”, incluso antes que otros gobiernos que esperaron más que el español, y decretó el estado de alarma con medidas “muy restrictivas” de los derechos de la ciudadanía.

Pablo Iglesias: "El Gobierno ha hecho cosas mal en la gestión del coronavirus porque somos humanos, pero también hemos hecho muchas cosas bien"



“¿Lo hicimos todo bien? Evidentemente no. ¿Fuimos capaces de dimensionar lo que se nos venía encima? Pues claro que no, igual que le ocurrió a otros muchos gobiernos”, ha insistido el vicepresidente segundo. Pese a admitir que el Gobierno ha hecho algunas cosas “mal” y que las seguirá haciendo en el futuro -"somos humanos", ha dich--, Iglesias ha subrayado que también ha hecho “algunas cosas bien”, como “hacer caso” a los epidemiólogos o impulsar un “escudo social” para proteger a los que peor están pasando respondiendo así a esta crisis, que también es social y económica, de forma contraria a como se hizo en la crisis financiera de 2008. En todo caso, ha remarcado que “lo que toca ahora es” trabajar “todos juntos” para combatir una emergencia sanitaria ante la que ha pedido ser “extremadamente prudentes”, pese a que la cifra de fallecidos de las últimas 24 horas sea inferior a los 100, porque aún no se ha derrotado el virus y porque aún siguen llegando cifras “alarmantes” de otros países como Estados Unidos o Reino Unido que evidencia que aún se está “muy lejos” de superar esta pandemia.

Iglesias ha defendido que la ciudadanía “no está contenta” viendo “peleas” con una cuestión que debería unir a todos los actores políticos, a todos los gobiernos y a todos los partidos políticos siguiendo el ejemplo que están demostrando los profesionales sanitarios o los ciudadanos que están respondiendo de una manera “mayoritariamente ejemplar” a esta crisis.

“Nosotros vamos a seguir tendiendo la mano a la oposición para arrimar el hombro. Ya habrá tiempo de que haya pelea política en el Congreso”, ha insistido Iglesias, quien si bien ha dicho entender que el PP “utilice” Madrid y aquellas comunidades en las que gobierna para “atacar” al Gobierno, "pero no para atacar a los epidemiológos, a los especialista y a los profesionales de la sanidad. “Todavía no hemos salido de la emergencia y es necesario que arrimemos todos el hombro y dejemos las ideas de cada uno a un lado y que trabajemos juntos para enfrentar algo que es algo enormemente peligroso para la salud de nuestro pueblo y para la economía”, ha apostillado.

Sobre las competencias de la Vicepresidencia que encabeza para actuar en las residencias de mayores, Iglesias ha dicho que su labor fue “reforzar el mando único autonómico en la gestión” de estos centros e indicar a los gobiernos regionales que las situasen en la situación de prioridad, al mismo nivel que los centros sanitarios. “Pusimos bajo su control el 75% de las residencias privadas, dimos 300 millones de euros a la administración de Isabel Díaz Ayuso, a la de Emiliano García-Page, a la de todos los presidentes autonómicos, para que gastaran en personal para cuidar a nuestros ancianos”, ha señalado, tras lo que ha prometido “seguir haciendo lo mismo, a dar más poder a las comunidades autónomas para que cumplan con su labor”. “No cabe la división política cuando lo que está en juego es salvar la vida de las personas”, ha apostillado.

Iglesias también se ha referido al impuesto a las grandes fortunas que promueve su partido como una de las medidas para atajar esta crisis para subrayar que en una situación de emergencia como la actual “tiene bastante sentido” que quienes tienen “mucho” estén deseando contar con un mecanismo “para expresar su patriotismo”. “El patriotismo no es sólo sacar una bandera o ponerte un pin en la solapa. El patriotismo es pagar los impuestos que te corresponden y aplicar la Constitución”, ha aseverado el ministro de Derechos Sociales, para añadir que en un momento como éste es una “evidencia” todo el mundo tiene que ser solidario “Han sido solidarios los profesionales sanitarios, los militares, los trabajadores sociales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pues los que tienen ya la suerte de tener un patrimonio amplio y tener mucho dinero también están deseando que el Gobierno les de la oportunidad de ser patriotas, de ser solidarios, y de arrimar el hombro para afrontar una situación muy difícil”, ha dicho Iglesias, incidiendo que en “todos” deberían estar de acuerdo en esto con independencia de su cuenta bancaria o del partido al que voten.

Ingreso mínimo vital

Por último, Iglesias ha aprovechado para defender el ingreso mínimo vital, otra de las banderas de su partido, porque considera que no es sólo una medida de “justicia social” sino también de “pura eficiencia económica” porque incentivará el consumo y ayudará a que empresas y autónomos puedan seguir facturando. En este sentido, ha celebrado que ahora personas “muy de derechas” como el exministro Luis de Guindos, de Ciudadanos o hasta el mismo Papa defiendan la que es, según ha recordado, unas de las grandes reivindicaciones del 15M. El vicepresidente ha confirmado que el ingreso mínimo vital estará “pronto, en el mes de mayo”, conforme a lo acordado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha recalcado que se siguen ultimando los detalles con la Vicepresidencia económica y con el Ministerio de Inclusión, que a su vez está dialogando con las comunidades autónomas. Ep