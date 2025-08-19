España y Marruecos participarán en unas maniobras navales en EE.UU.

Marruecos participará, al igual que España, en la 66ª edición de UNITAS, el ejercicio marítimo multinacional más antiguo, que tendrá lugar en Estados Unidos del 15 de septiembre al 6 de octubre de 2025 en la costa norteamericana. Estarán entre los 25 países aliados y socios de EE. UU. que tomarán parte en el ejercicio marítimo multinacional de mayor duración del mundo.

Marruecos se unirá a Francia, Italia, España y muchos otros países en esta 66.ª edición. El ejercicio, cuyo nombre significa "unidad" en latín, se llevará a cabo entre Mayport (Florida), Norfolk (Virginia) y Camp Lejeune (Carolina del Norte). En total, se movilizarán cerca de 8.000 militares, varias docenas de buques, submarinos y aeronaves para este ejercicio de entrenamiento a gran escala, según un comunicado de prensa de la Armada de los Estados Unidos.

Creado por iniciativa de las armadas de Estados Unidos y Latinoamérica, UNITAS se ha consolidado como una plataforma única para la cooperación naval. La edición de este año pondrán a prueba nuevas tecnologías, como sistemas híbridos y unidades navales no tripuladas.

Para el Contralmirante Carlos Sardiello, jefe de la Cuarta Flota de los Estados Unidos, el desafío va más allá de la dimensión técnica. "Al reunir a 25 naciones, no solo fortalecemos las habilidades tácticas, sino que damos un ejemplo concreto de responsabilidad compartida regional. Fortalecemos la confianza y la unidad, esenciales para enfrentar las amenazas hemisféricas codo con codo", afirmó.

UNITAS 2025 se celebrará con una fecha simbólica. Conmemora el 250.º aniversario de la Armada de los Estados Unidos. Un momento que busca honrar el legado de proteger los intereses estadounidenses, disuadir la agresión y promover la prosperidad y la seguridad , según el comunicado de la Armada de EE.UU.