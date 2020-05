Edmundo Bal: “No somos socios del Gobierno, seguiremos siendo oposición, pero con utilidad”

La «mano derecha» de Inés Arrimadas da a entender que Ciudadanos podría negociar una nueva prórroga del estado de alarma si es por el interés general. Critica con dureza al Gobierno.

–¿Cómo califica el acuerdo secreto del PSOE con Bildu, después de pactar con ustedes el estado de alarma?

–Es un acuerdo que muestra la debilidad en la que se encuentra el Gobierno Frankenstein. Se enmarca, claramente, dentro de los pactos de investidura que llevaron a Sánchez a la Presidencia del Gobierno. El acuerdo, en sí mismo, es un despropósito por muchas razones: blanquea a Bildu, que es una organización política continuadora de Batasuna y ETA; es inoportuno plantearse ahora la derogación de la reforma laboral, que Ciudadanos no apoyará nunca, cuando estamos peleando contra una epidemia y deberíamos preocuparnos sólo de salvar vidas y empleos; las formas han sido lamentables, con un carajal gigantesco dentro del propio Gobierno, con ministros desconocedores del acuerdo; y es un vodevil que no ayudará en nada a España cuando tenga que ir a buscar ayuda financiera en Europa. En resumen: todo esto ha sido una perfecta insensatez.

–¿Y una deslealtad?

–Nosotros no sostenemos este Gobierno, somos oposición. Nosotros negociamos un acuerdo con medidas que son buenas para los españoles, para los autónomos, los trabajadores, las familias. Lo diré claramente: no nos gusta nada este Gobierno, es malo para España e hicimos todo lo que pudimos para evitar que se conformara y los españoles lo saben. ¿Qué hicimos nosotros el miércoles? Arrancamos al Gobierno una serie de compromisos con los españoles, que tendrá que cumplir. No votamos una investidura, votamos prorrogar 15 días más el estado de alarma para no perder terreno en la batalla contra el virus, pensando en salvar las vidas de los españoles y poniendo condiciones que den esperanza a empresarios y trabajadores para salir lo más rápido posible de esta situación cuando se acabe la emergencia sanitaria.

–Si no lo ven como una deslealtad hacia ustedes, ¿ese pacto con los proetarras lo fue hacia los españoles?

–Pactar con Bildu es una inmoralidad, sea cual sea el contenido. Nosotros a quienes apoyamos y a quienes nos debemos es a los españoles, por eso pusimos condiciones a Sánchez. Seremos exigentes para que cumpla estos compromisos.

–Si Sánchez les hubiera informado, ¿Ciudadanos habría votado lo mismo?

–Parece que Sánchez no informó ni a sus propios ministros. Por tanto, centrémonos en lo que ocurrió y es que el miércoles lo que se votaba en el Congreso es si se alzaba el estado de alarma y al día siguiente la gente salía sin limitaciones a la calle, abrían los centros comerciales, volvía a haber partidos de futbol con todo el público en el estadio y cualquiera cogía su coche y se iba a su casa del campo y de la playa. ¿Era esto razonable ahora que hemos conseguido bajar de cien fallecidos diarios cuando hemos rozado los mil? Decidimos nuestro voto con responsabilidad, porque somos un partido de Estado, útil, que deja de lado sus siglas o sus intereses electorales. Los socios del Gobierno van a ser los mismos y su programa con Podemos también, pero al menos la respuesta a esta crisis sanitaria y económica puede tener buenas medidas.

–Si el presidente cumple lo pactado, y dado que ustedes han apoyado siempre la prórroga del estado de alarma por «el interés general», ¿respaldarán una sexta?

–No sabemos siquiera si el Gobierno dentro de dos martes va a pedir una nueva prórroga. La epidemia es un fenómeno cambiante.

–Han dado a entender que sí.

–Nosotros estamos centrados ahora en que el Gobierno cumpla los compromisos que hemos sido capaces de arrancarle. No somos socios de este Gobierno, somos la oposición y un partido de Estado y lo único que nos vincula son las medidas para seguir salvando vidas y empleos.

–¿Ciudadanos cree que España necesita grandes acuerdos?

–Los ciudadanos nos demandan una nueva política que huya del frentismo y las trincheras y consiga que distintos partidos se pongan de acuerdo en beneficio del interés general de todos. Siempre hemos defendido los acuerdos de Estado y la moderación. Estos espectáculos que vemos en el Congreso, llenos de insultos, reproches, afrentas históricas entre las dos Españas, se tienen que acabar.

–¿Pero por qué ahora pueden ser posibles esos grandes acuerdos si Podemos está en el Gobierno? Antes no lo veían así. O Rivera no lo veía.

–Los acuerdos de Estado van en la línea contraria a cómo se formó este Gobierno. Inés Arrimadas planteó después de las últimas elecciones la vía 221, una fórmula que hubiera llevado a nuestro país por una senda de centralidad y buen gobierno, pero Pedro Sánchez eligió un Gobierno con los que le quitaban el sueño, en sus propias palabras. Es conocido lo que pensamos de este Gobierno y Podemos está en las antípodas de lo que defiende Ciudadanos.

–No me ha contestado. ¿Por qué ahora sí es posible negociar con Sánchez y antes no? ¿Por qué ya no está Rivera?

–Nosotros tomamos decisiones en beneficio de los ciudadanos. Creo que lo hemos demostrado. Esto es el centro político, tomar decisiones que sean buenas para autónomos, empresarios, autónomos, trabajadores y familias. Nunca dejaremos de tomar una decisión que sea buena para la defensa de los intereses generales de nuestro país.

–¿Ustedes sostendrán al Gobierno, si le fallan los independentistas, en defensa de ese interés general?

–No somos socios del Gobierno. Quedó claro en la última sesión del Pleno del Congreso. Seguiremos siendo oposición. Este Gobierno no es bueno para España. Los socios de este Gobierno están muy enfadados con nuestra actitud positiva, algo estaremos haciendo bien.

–Hay tanto ruido político como si fuera a haber elecciones.

–Yo estoy muy satisfecho con las decisiones responsables que ha tomado el partido en el que milito. Nadie debería estar pensando ahora en los votos cuando tanta gente está sufriendo. Da vergüenza hasta imaginarlo. Lo que hay que hacer es ser útiles, que para eso nos pagan el sueldo. Nosotros estamos centrados en pensar y proponer medidas para salir de esta tragedia, que baje el número de compatriotas contagiados y fallecidos, y salir cuanto antes de esta dramática situación.

–¿Cómo ve la oposición del PP?

–Están en su derecho a hacer la oposición que consideren. Nosotros gobernamos con el PP en cuatro comunidades autónomas y en importantes ayuntamientos, donde se están haciendo las cosas bien, donde se han adelantado en muchos casos al Gobierno de España. Nuestros Gobiernos están fuertes y van a seguir estándolo. Pero Ciudadanos votará siempre pensando en ser útiles a los españoles.

–El PP les acusa de «blanquear» al PSOE y al Gobierno de Sánchez.

–A nosotros nos califican nuestros hechos y acuerdos y el propio PP reconoció en la anterior prórroga que las medidas de Ciudadanos eran positivas. Nosotros no somos socios del Gobierno y tomaremos las decisiones solo pensando en los españoles: ni en Sánchez, ni en las críticas ni en los elogios. Si escucharon mi discurso en la tribuna el miércoles, verán que no ahorré críticas a la gestión que está haciendo el Ejecutivo.

–Comparten, como decía, Gobiernos con el PP en comunidades y ayuntamientos. Que dependen de Vox, que está llamando a salir a la calle. Para un partido de centro como Cs, ¿Vox no es tan peligroso como Podemos por su posición en un extremo? ¿O es peor se radical de izquierdas que de derechas?

–En estos momentos de extrema gravedad al centro nos caracteriza que elegimos actuar con la cabeza y no con las tripas. Estamos viendo discursos en ambos extremos, grandilocuentes, vestidos de épica.., que no van a ayudar en nada a quienes están confinados en casa o tienen incertidumbre por su futuro. Nosotros gobernamos junto al PP, efectivamente en lugares como la Comunidad de Madrid, y vemos cómo Podemos o el PSOE, mientras gobiernan España, atacan a un Gobierno autonómico que no es de su signo y culpan a Madrid de la alta mortalidad del virus. A nosotros nunca nos verá haciendo ese tipo de proclamas en ninguna dirección. Necesitamos sensatez y centralidad para llegar a acuerdos, yo creo que eso es lo que los españoles esperan de sus políticos.

–¿Para usted Vox se identifica con la extrema derecha en algunos de sus planteamientos?

–Votan «no» a la prórroga del estado de alarma y en sus discursos no se escuchó una sola referencia a la necesidad o no de continuar el confinamiento como antídoto contra el virus. En estos momentos se escuchan desde distintas ideologías discursos muy encendidos, donde enfatizan, precisamente, los planteamientos ideológicos. Nosotros estamos alejados de esa forma de entender el momento actual: estamos centrados, como han visto todos los españoles, en mejorar sus vidas, en intentar poner en valor el interés general y pensar menos en nuestras siglas e ideas.

–¿La agenda catalana ha sido destruida por la pandemia?

–Ya ve usted que Esquerra trató de resucitarla en el último debate parlamentario negociando con el PSOE una fecha de la Mesa de la Vergüenza, porque es una vergüenza poner como condición para tu voto que se tenga que negociar el derecho a la autodeterminación o la liberación de lo que ellos llaman presos políticos, que no son más que políticos presos. El nacionalismo sigue gobernando en Cataluña y sigue siendo una amenaza para millones de catalanes.

–Vuelve a hablarse de indulto para los presos condenados por el Tribunal Supremo.

–No consentiremos ningún privilegio para los condenados por delitos extraordinariamente graves contra el orden constitucional. Ciudadanos nació en Cataluña denunciando las injusticias y el sectarismo del independentismo y siempre defenderemos un país de ciudadanos libres e iguales. Nunca consentiremos privilegios territoriales de ningún tipo de quienes no se sientes iguales, sino superiores a los demás.

–¿Cree que habrá elecciones en otoño en Cataluña?

–Lo que está claro es que quienes pueden convocarlas lo harán atendiendo a los intereses del nacionalismo radical, que representa el Govern, nunca en interés de los catalanes ni desde luego de los españoles. Por eso es imprescindible tomar medidas para que no condicionen la política nacional de todos los españoles, como las que propone Ciudadanos.

–¿Cómo está Arrimadas?

–Feliz con su maternidad. Traer al mundo a un nuevo ser es lo más bonito del mundo. Yo, cuando tuve a mis hijos, no me podía creer el milagro que eso supone. Y es bueno que la sociedad se acostumbre a que mujeres en altísimos cargos de responsabilidad normalicen esos puestos con la maternidad. Inés es un ejemplo para las mujeres de este país.

–¿Sigue pendiente del partido o la baja por maternidad es total?

–Está desconectando en un momento tan bonito como éste. Se lo merece. Estamos todo su equipo al pie del cañón. Es una luchadora, es infatigable. Tiene que disfrutar de su hijo y de su marido, de su familia, es un momento muy importante. Y que se preparen... Es Inés Arrimadas, nunca se rinde.