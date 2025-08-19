El PSOE, a lo suyo: lleva al Senado medidas de apoyo al sector forestal

El PSOE ha registrado en el Senado una moción con la que busca consensuar con el resto de grupos parlamentarios una serie de medidas de apoyo al sector forestal y la biomasa.

A través de la iniciativa, que será debatida en la Comisión de Transición Ecológica de la Cámara Alta, los socialistas solicitan un programa de colaboración con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para estudiar soluciones a la propiedad de los montes y un plan de apoyo al desarrollo de infraestructuras de gestión forestal.

Proponen asimismo un programa de desarrollo de tecnología baja en emisiones y fomentar la ejecución del aprovechamiento de la biomasa forestal en montes de utilidad pública de entidades locales para el consumo energético propio, según ha informado el PSOE en una nota de prensa.

Otras de las medidas que buscan impulsar son el establecimiento de unas características mínimas de calidad para los combustibles de origen biomasa, promover que los montes públicos y privados cuenten con instrumentos de planificación de gestión forestal para una explotación sostenible y fomentar en las explotaciones agrícolas y ganaderas el uso de la biomasa de proximidad