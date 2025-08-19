El PP, sobre la decisión del juez Peinado de imputar a Begoña Gómez: "Nosotros respetamos las resoluciones judiciales"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha asegurado que su partido "respeta todas las decisiones judiciales", en relación a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de imputar a Begoña Gómez por presunta malversación en la contraración de su asesora, Cristina Álvarez.

"Nosotros respetamos las decisiones judiciales, como no puede ser de otra manera", ha reiterado Muñoz al ser preguntada por esta cuestión en el programa 'Espejo Público'. Por este motivo, la dirigente popular ha asegurado que el magistrado "sabrá" por qué imputa a la mujer del presidente del Gobierno, aunque cree que viene "derivado" del auto de la Audiencia Provincial de Madrid "en el que se podía prever que su secretaria [Cristina Álvarez] había sido contratada para poder ganar influencia con respecto a las empresas privadas para las que trabajaba la señora Begoña Gómez".

Reconoce que declarar el nivel 3 de alerta en los incendios "no supondría ningún cambio"

Asimismo, la portavoz parlamentaria del PP ha reconocido que declarar el nivel de situación operativa 3 en los diferentes incendios que mantienen a España en llamas "no supondría ningún cambio". "Pedir la emergencia nacional no supondría un cambio ni en recursos ni en organización", ha señalado Ester Muñoz.

No obstante, la dirigente popular ha vuelto a insistir en pedir "más medios" al Estado para que se sumen a las labores de logística, pues también ha reconocido que no puede ser para la lucha directa contra el fuego, porque para tal labor solo está capacitada la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya está desplegada en el terreno.

Por este motivo, Muñoz ha instado a "invertir más en prevención" de incendios, mientras ha aseverado que autonomías como Castilla y León o Galicia -ambas gobernadas por el Partido Popular- han "triplicado" su inversión en materia de prevención de incendios, pese a que los datos difundidos los últimos días apuntan lo contrario.

Finalmente, la dirigente la reconocido que la situación actual "es desgarradora y devastadora", mientras que el verano está siendo "terrible" debido a los diferentes incendios. Aún así, la diputada por la provincia de León -uno de los territorios más castigados por los incendios este verano- ha pedido a la gente que "confíe", aunque ha reconocido la dificultad de la población en hacerlo, pues "la gente está asustada".